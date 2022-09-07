انخفاض حاد في سعر زيت النخيل.. والطن يصل إلى 777 دولارا

تراجعت العقود الآجلة لزيت النخيل الماليزي نحو 3500 رينغيت ماليزي (777.26 دولار أمريكي) للطن، وهو مستوى لم نشهده منذ أكثر من شهر، متأثرًا باحتمالات زيادة الإمدادات وضعف الطلب العالمي.

ارتفاع إنتاج إندونيسيا وماليزيا

من المتوقع أن يرتفع إنتاج إندونيسيا وماليزيا، أكبر منتجي العالم، بشكل حاد خلال الأشهر التالية مع دخول البلدين موسم ذروة الإنتاج.

تراجع الإقبال في الصين بسبب كورونا

وارتفعت مخزونات زيت النخيل في ماليزيا نهاية أغسطس بنحو 15% إلى 2.03 مليون طن، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2020، في حين شهدت الصادرات من البلاد انخفاضًا، وإضافة إلى التوقعات الهبوطية، فرضت الصين المشتري الرئيسي قيودًا جديدة ناجمة عن انتشار فيروس كورونا في عدة مدن، مما أثار مخاوف بشأن الطلب على زيت الطعام.

علاوة على ذلك، مدّدت إندونيسيا المنافسة ضريبة الإعفاء على الصادرات حتى نهاية أكتوبر.

توقعات باستقرار الأسعار عالميا

تاريخيا، وصل زيت النخيل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 7268 رينغيت ماليزي (1614.04 دولار أمريكي) في مارس 2022، ومن المتوقع أن يتم تداول زيت النخيل عند 3756.44 رينغيت ماليزي (834.21 دولار أمريكي) طن متري بحلول نهاية هذا الربع (يوليو – سبتمبر 2022)، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics بالنظر إلى المستقبل، على أن يتم تداوله عند 3318.35 رينغيت ماليزي (736.92 دولار أمريكي) في غضون 12 شهرًا.

الدول الأعلى إنتاجاً في زيت النخيل

يعتبر زيت النخيل الخام أحد أهم الزيوت النباتية، ويستخدم بشكل أساسي في الأغذية المصنعة، وتمثل إندونيسيا وماليزيا مجتمعتان 85% من إمدادات زيت النخيل في العالم تليهما نيجيريا وتايلاند وكولومبيا، ويتم تداوله في بورصة ماليزيا للزيوت.