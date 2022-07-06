أسعار زيت النخيل عالميًا تخسر 30%.. تعرف على الأسباب

تسببت العقود الآجلة لزيت النخيل الخام للتسليم في شهر سبتمبر المقبل، في ماليزيا – ثاني أكبر منتج عالمي بعد إندونيسيا - في خفض حد الأسعار بنسبة 10%.

ذكرت مذكرة بحثية لـ«ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس» أن المخاوف من الركود والبيع المكثف لزيت النخيل الخام من إندونيسيا ساهم في انهيار أسعار زيت النخيل، ومنذ ذلك الوقت، انخفضت العقود الآجلة لمؤشر أسعار المستهلك بأكثر من 30% من ذروتها في مارس بسبب زيادة توافر السلع المحلية والتصدير الإندونيسي.

فتح باب التصدير بشكل أكبر

وسيتم السماح لشركات زيت النخيل الإندونيسية بحصص تصدير أكبر اعتبارًا من يوليو الجاري، بعد أن رفع أكبر منتج للنخيل في العالم حظر التصدير في مايو، وقال مسؤولون حكوميون إن هذه الشركات يمكنها الآن التصدير بمعدل 7 أضعاف مبيعاتها المحلية من خمس مرات في السابق.

وأصدرت وزارة التجارة الإندونيسية تصاريح تصدير بقيمة 2.4 مليون طن من زيت النخيل بموجب مخطط التزام السوق المحلي وبرنامج تسريع الصادرات.

وقال تاجير رحمن، المدير العام للتجارة والمشتريات في «صافولا فودز» التي تتخذ من دبي مقرًا لها، في بيان، إن المخاوف من الركود وارتفاع تكاليف الاقتراض تدفع أموال المضاربة للخروج من السلع.

طلب متواضع من المستهلكين الرئيسيين

ويشعر معظم تجار زيت النخيل الفعلي بالقلق إزاء العرض الإندونيسي المزدهر لأن الطلب في أسواق الوجهة الرئيسية مثل الصين والهند والاتحاد الأوروبي لم يكن قويًا بما يكفي لإحداث انتعاش في الأسعار، بحسب المذكرة.