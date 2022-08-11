ارتفاع أسعار زيت النخيل عالميًا بعد زيادة الطلب.. الطن بـ 900 دولار

وسعت العقود الآجلة لزيت النخيل الماليزي مكاسبها فوق علامة 4000 رينغيت ماليزي بما يعادل 900.19 دولار أمريكي للطن، مدعومة بعلامات على زيادة الطلب القوي على الصادرات من ماليزيا، وفقًا لبيانات مسّاحي البضائع، ومجلس الزيوت الماليزي.

ارتفاع صادرات زيت النخيل الماليزي

ارتفعت صادرات منتجات زيت النخيل من ماليزيا - ثاني أكبر منتج لزيت النخيل في العالم بعد إندونيسيا - في الفترة من 1 إلى 10 أغسطس بنسبة 10% تقريبًا عن نفس الفترة في يوليو.

خفض ضريبة تصدير الإندونيسي

علاوة على ذلك، أعطى قرار إندونيسيا بتخفيض ضريبة الصادرات على زيت النخيل الخام المزيد من التفاؤل للمضاربين على الارتفاع، ومع ذلك، لا تزال الأساسيات في بورصة زيت النخيل تخيم عليها زيادة الإمدادات من إندونيسيا المنافسة، حيث سيسمح أكبر منتج في العالم للمصدرين بشحن تسعة أضعاف الكمية المباعة محليًا بموجب القانون، ارتفاعًا من 7 مرات سابقًا، في محاولة للتخلص من مخزونات زيت النخيل المرتفعة الحالية وتعزيز الصادرات.

توقعات بتراجع سعر طن الزيت

تاريخيًا، وصل زيت النخيل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 7268 رينغيت ماليزي «1635.65 دولار أمريكي»، للطن في مارس 2022، ومن المتوقع أن يتم تداول زيت النخيل عند 3722.88 رينغيت ماليزي «837.83 دولار أمريكي»، للطن بحلول نهاية هذا الربع «يوليو – سبتمبر 2022»، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics بالنظر إلى المستقبل، وسط توقعات أن يتم التداول عند 3293.59 «741.22 دولار أمريكي»، في غضون 12 شهرًا.

إنتاج إندونيسيا وماليزيا

ويعد زيت النخيل الخام أحد الزيوت النباتية، ويستخدم بشكل أساسي في الأغذية المصنعة، وتشكل إندونيسيا وماليزيا معاً 85% من إمدادات زيت النخيل في العالم تليها نيجيريا وتايلاند وكولومبيا، ويبلغ حجم العقد الآجل 25 طن ويتم تداوله في بورصة ماليزيا.