6 معلومات عن المذيعة رغدة أبو ليلة بعد انضمامها لـ«القاهرة الإخبارية»

انضمّت المذيعة رغدة أبو ليلة، إلى فريق عمل قناة القاهرة الإخبارية، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث ينطلق البث الأول للقناة مطلع نوفمبر المقبل.

وخاضت أبو ليلة، القادمة من التلفزيون المصري، تجارب عدّة على مدار أكثر من عِقدٍ كامل، قدّمت خلاله العديد من البرامج الإخبارية والسياسية، إلى جانب النشرات.

معلومات عن رغدة أبو ليلة

وترصد السطور التالية، أبرز 6 معلومات عن رغدة أبو ليلة بعد انتقالها إلى قناة القاهرة الإخبارية، كما يلي:

- قدّمت العديد من النشرات والبرامج الإخبارية والسياسية على القناتين الأولى والفضائية المصرية.

- شاركت في تقديم تغطيات إخبارية على الهواء مباشرة لأحداث إخبارية ومناسبات وطنية مختلفة.

- شاركت في تقديم برنامج صباح الخير يا مصر على مدى 8 سنوات.

- شاركت فى تقديم البرنامج اليومي المتنوع «كلام اليوم».

- وقبل انتقالها لـ«القاهرة الإخبارية»، كانت ضمن فريق مذيعي نشرة «أخبار التاسعة»، بالقناة الأولى على التليفزيون المصري.

ويستعد قطاع القنوات الإخبارية، بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لإطلاق قناة «القاهرة الإخبارية» خلال الأيام القليلة المُقبلة، بالتزامن مع قمة المُناخ، على تردد 11747V، حيث تضم عددا كبيرا من المُذيعين ومُقدمي البرامج ومذيعي الأخبار ومراسلين من غالبية دول العالم، الذين يتمتعون بقدر عالٍ من المهنية والاحترافية.