‎سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 17 أكتوبر في نهاية اليوم

بالتزامن مع انطلاق أفواج رحلات العمرة المولد النبوي حتى نهاية الشهر الجاري، ترتفع معدلات البحث عن سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 17 أكتوبر في نهاية التعاملات المسائية بالبنوك المصرية.

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه

وفيما يلي، ننشر سعر الريال السعودي اليوم في نهاية التعاملات المسائية، اليوم الاثنين، في البنوك المصرية وفق المواقع الرسمية لها والتي جاءت كالتالي:

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي

ونشر الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، أن سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه سجل 5.22 جنيه للشراء، بينما سعر البيع 5.24 جنيه.

أسعار الريال في البنوك الحكومية

وشهدت العملة العربية تحرك طفيف في أكبر بنكين في القطاع المصرفي المصري، وهما البنك الأهلي ومصر، إذ وصل سعر صرف الشراء إلى نحو 5.21 جنيه، بينما سعر البيع 5.23 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنوك الخاصة

وسجلت سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنوك الخاصة في نهاية معاملات اليوم، والتي جاءت كالتالي:

وأعلنت لوحة أسعار العملات لبنك الإسكندرية إنَّ سعر الريال السعودي للشراء بلغ نحو 5.21 جنيه بينما سعر صرف البيع نحو 5.24 جنيه

وجاء سعر صرف الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي وهو 5.24 جنيه للبيع، بينما الشراء بنحو 5.23 جنيه.

واستقرت العملة السعودية في البنك التجاري الدولي CIB، وصل سعر الريال السعودي نحو 5.21 جنيه للشراء و5.24 جنيه للبيع

وفي بنك قناة السويس سجل سعر صرف العملة العربية بنحو 5.20 جنيه للشراء، و5.24 جنيه للبيع.

بينما جاءت العملة السعودية في البنك العربي الأفريقي الدولي بنحو 5.09 جنيه للشراء، أما سعر البيع فكان الأعلى ليسجل 5.26 جنيه.

في مصرف أبو ظبي الإماراتي، استقر سعر الريال السعودي على نفس قيمته منذ أمس ليسجل 5.23 جنيه للشراء، و5.24 جنيه للبيع.

وسجّلت لوحة العملات في EG bank بنحو 5.25 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الشراء نحو 15.22 جنيه.

واستقر سعر العملة السعودية في بنك البركة ليكون بـ5.19 جنيه للشراء، واستقر سعر البيع عند 5.24 جنيه.