افتتاح 5 عيادات جديدة بمراكز طب الأسرة غرب الإسكندرية.. اعرف المواعيد

أعلنت الدكتورة نهاد حسن، مدير عام منطقة غرب الطبية بالإسكندرية، افتتاح عدد من العيادات الطبية التخصصية الجديدة بمراكز طب الأسرة، وذلك لخدمة أهالي منطقة غرب الإسكندرية.

وأشارت «حسن» إلى أن عيادة الباطنة ستكون متاحة للمواطنين بمركز طب أسرة العمود يوم الخميس من كل أسبوع، وعيادة الأنف والأذن والحنجرة يوم الثلاثاء، وعيادة الرمد يوم الاثنين.

وفي مركز طب أسرة القباري ستتاح عيادتا الباطنة والأنف والأذن والحنجرة يوم السبت من كل أسبوع، وعيادة الرمد يوم الخميس، وفي مركز جنوب المتراس تتاح عيادة الباطنة يوم الخميس، والأنف والاذن والحنجرة يوم السبت من كل أسبوع.

قوافل طبية في أنحاء الإسكندرية

وفي سياق آخر، نظمت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، بالتنسيق مع إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة، قافلة طبية مجانية بالقرية المركزية بمنطقة بنجر السكر التابعة لمركز برج العرب يومي الأحد والاثنين 16، 17 أكتوبر الجاري.

8 عيادات في القافلة

وقالت الدكتورة أميرة طهيو، وكيلة وزارة الصحة بمحافظة الإسكندرية، إن القافلة ضمت 8 عيادات طبية فى تخصصات الجراحة والأطفال والباطنة والنساء والمسالك البولية والجلدية والقلب وتنظيم الأسرة، وشارك فيها 58 عضوا من العاملين بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال علاوة على سائقى العيادات المتنقلة من إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة.