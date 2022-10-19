مواقيت الصلاة في مصر اليوم الأربعاء 19-10-2022

تختلف مواقيت الصلاة من محافظة لأخرى ويسعى قطاع كبير من المواطنين لأداء الصوات في مواقيتها المحددة لها، وفي إطار الاختلاف بين كل محافظة تقدّم الهيئة المصرية للمساحة موعد كل صلاة في مختلف محافظات الجمهورية بشكل يومي، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لها.

وتقدم «الوطن» موعد صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء في عدد من المحافظات المختلفة اليوم الأربعاء الموافق 19 أكتوبر وجاءت مواقيت الصلاة على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد صلاة الفجر: 4:33

موعد صلاة الظهر: 11:40

موعد صلاة العصر: 2:54

موعد صلاة المغرب: 5:20

موعد صلاة العشاء: 6:38

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

موعد صلاة الفجر: 4:33

موعد صلاة الظهر: 11:40

موعد صلاة العصر: 2:54

موعد صلاة المغرب: 5:20

موعد صلاة العشاء: 6:38

مواقيىت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد صلاة الفجر: 4:38

موعد صلاة الظهر: 11:45

موعد صلاة العصر: 2:58

موعد صلاة المغرب: 5:24

موعد صلاة العشاء: 6:43

مواقيت الصلاة في محافظة المنوفية

موعد صلاة الفجر: 4:34

موعد صلاة الظهر: 11:41

موعد صلاة العصر: 2:55

موعد صلاة المغرب: 5:21

موعد صلاة العشاء: 6:39

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

صلاة الفجر: 4:30

صلاة الظهر: 11:38

صلاة العصر: 2:55

صلاة المغرب: 5:21

صلاة العشاء: 6:37

مواقيت الصلاة في محافظة الشرقية

صلاة الفجر: 4:31 فجرا

صلاة الظهر: 11:38 ظهرا

صلاة العصر: 2:51 عصرا

صلاة المغرب: 5:18 مساء

صلاة العشاء: 6:36 مساء

مواقيت الصلاة في محافظة دمياط

صلاة الفجر: 4:30

صلاة الظهر: 11:38

صلاة العصر: 2:50

صلاة المغرب: 5:17

صلاة العشاء: 6:35.