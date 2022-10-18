الرمحي: «القاهرة الإخبارية» ستصنع الوعي وتحصّن الشباب ضد الشائعات

قال الكاتب الصحفي حماد الرمحي، السكرتير العام المساعد ورئيس لجنة تطوير المهنة والتدريب في نقابة الصحفيين، إنّ قناة القاهرة الإخبارية المقرر إطلاقها قريبا من قبل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ستعيد للإعلام المصري ريادته على مستوى المنطقة العربية بأكملها، وتحصّن شباب الوطن من الشائعات المغرضة والمضللة، فضلا عن صدّ الكتائب الإلكترونية التي تبث الأخبار الكاذبة ضد مصر، إضافة إلى صناعة الوعي العام للأمة، وهو ما ينادي به الرئيس عبدالفتاح السيسي في كل مناسبة.

«القاهرة الإخبارية» تقدّم رسالة سامية

وأضاف الرمحي لـ«الوطن»، أنّ القاهرة الإخبارية سيكون لها رسالة سامية، يأتي في مقدمتها استعادة مكانة مصر الإعلامية، واستعادة القوى الناعمة، حيث كانت مصر حتى وقت قريب هي المنبع والرافد الوحيد لجميع الثقافات الدينية والترفيهية والفنية والعلمية، من خلال قنواتها التي أثبتت للعالم ريادتها آنذاك، وهو ما تحاول الشركة المتحدة استعادته من جديد.

صناعة الوعي

وأوضح السكرتير العام لنقابة الصحفيين، أنّ قناة بحجم القاهرة الإخبارية، بشبكة مراسليها والقائمين عليها، يجعلنا نتفاءل ونسعد بالدورالذي تحاول الشركة المتحدة تأديته خلال السنوات الأخيرة في صناعة الوعي لدى الشارع المصري في مختلف القطاعات وليس القطاع الإخباري فقط.

ومن المقرر أن تنطلق قناة القاهرة الإخبارية خلال الأيام المقبلة، برئاسة الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، وتضم القناة شبكة ضخمة من المراسلين والعاملين بها، في جميع أنحاء العالم.