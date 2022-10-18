سعر طن الأرز الشعير اليوم يسجل 8800 جنيه

سجل سعر طن الأرز الشعير، اليوم الثلاثاء، 8800 جنيه، متراجعًا عن بداية الموسم، حيث كان يُباع بـ11300 جنيه.

سعر طن الأرز الشعير اليوم

ومن جانبه، أكد الدكتور إسماعيل الرفاعي، مدير مركز بحوث الأرز بمحطة بحوث سخا الزراعية، أن سعر طن الأرز الشعير، اليوم الثلاثاء، سجل 8800 جنيه، مشيرًا إلى اقتراب نهاية موسم الحصاد، والذي ينتهي مع نهاية الشهر الجاري.

وأوضح «الرفاعي»، أن مساحة الأرز الشعير المنزرع على مستوى محافظة كفر الشيخ بلغ 242 ألف فدان أرز شعير سواء الحبة العريضة أو الحبة الرفيعة، إذ سجل الأخير 8700 جنيه بفارق أقل 100 جنيه عن الأرز الشعير ذات الحبة العريضة.

ويعد محصول الأرز الشعير من المحاصيل المهمة والاستراتيجية في مصر، وتنتج محافظة كفر الشيخ، نحو ثلث إنتاج الجمهورية من محصول الأرز الشعير بنسبة 32% على مستوى محافظات مصر.