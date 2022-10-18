4 معلومات عن المذيعة إيمان الحويزي بعد انضمامها لـ«القاهرة الإخبارية»

تستعد المُذيعة إيمان الحويزي، للظهور عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، والتي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل، بالتزامن مع استضافة مدينة شرم الشيخ لقمة المناخ.

وتنطلق «القاهرة الإخبارية»، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على تردد 11747V، حيث تضم عددا كبيرا من المُذيعين ومُقدمي البرامج ومذيعي الأخبار ومراسلين من غالبية دول العالم، الذين يتمتعون بقدر عالٍ من المهنية والاحترافية.

وترصد «الوطن» أبرز المعلومات عن المذيعة إيمان الحويزي بعد انضمامها لـ القاهرة الإخبارية، كما يلي:

1- تخرّجت في كلية الإعلام جامعة القاهرة قسم الإذاعة والتليفزيون.

2- شاركت في تغطية العديد من الأحداث الهامة منذ عام 2012، من خلال العمل كمراسلة أخبار في عدد من القنوات، أبرزها «دريم».

3- عملت مراسلة لقناة «الغد» ثم مذيعة أخبار في انطلاقة القناة عام 2015.

4- انتقلت لشاشة «إكسترا نيوز» في بدايه عام 2017، وشاركت في تقديم عدد من البرامج والتغطيات الإخبارية.

وقال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في وقت سابق: «اليوم نتحدث عن قناة أخبار تنطلق فى مصر، بعد مرحلة طويلة قضتها البلاد للوصول لما وصلت إليه من الاستقرار، والدور المحوري في المنطقة والسياسة العامة بشكل عام، فمصر لم تعد تصنَّف على أنّها الكتلة الأكثر صلابة بالشرق الأوسط فقط، بل أصبحت فاعلا دوليا وحقيقيا في أهم الملفات العالمية، ونعمل على أن نصبح انعكاسا لهذا السياق بنفس القوة والفاعلية».