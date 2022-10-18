«إكسترا نيوز» تشيد بملف الوطن عن قنوات «المتحدة» الجديدة

أشاد برنامج «هذا الصباح» تقديم الإعلاميتين دعاء جاد الحق، وأمل صالح، المُذاع على فضائية «extra news»، بتغطية الوطن لملف القنوات الإخبارية الجديدة التي أطلقتها الشركة المتحدة تحت عنوان («المتحدة» تطلق «إكسترا لايف» وتستعد لـ«القاهرة الإخبارية»: تبث رسميًا 1 نوفمبر).

إطلاق قناة «إكسترا لايف»

وكانت «الوطن» نشرت على صفحاتها موعد إنطلاق البث التجريبي لقناة «إكسترا لايف»، والتي تعد أحدث محطة وليدة بقطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مشيرة إلى أنّ القناة الإخبارية الوليدة ستكون مختصة بالأحداث الكبرى داخل مصر وخارجها، وفي مقدمتها قمة المناخ التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ فى نوفمبر المقبل، بحضور العديد من زعماء ورؤساء الدول، فضلا عن تخصيص بعض الفترات ضمن خريطتها البرامجية لعرض الأفلام الوثائقية.

إطلاق قناة «القاهرة الإخبارية» نوفمبر المقبل

وأبرز برنامج «هذا الصباح» تناول «الوطن» استعداد قطاع القنوات الإخبارية بالمتحدة لإطلاق قناة «القاهرة الإخبارية» مطلع نوفمبر المقبل، على تردد 11747 V، التي تنطلق على القمر الصناعي المصري الجديد، مشيرة إلى تصريحات الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية: «نسعى لأن نكون على قدر الطموح وأن يجد المشاهد كل ما يلبي تطلعاته».

وأبرز برنامج «هذا الصباح» كذلك ملف «الوطن» الذي جاء بعنوان «حياة كريمة .. تنمية بعلم الوصول»، الذي تناولت فيه الجريدة اهتمام المبادرة بالفئات التي ظلت منسية لعدة سنوات وهي: الفلاحون والصيادون والشباب والمرأة المعيلة، حيث طُبقت المبادرة بالمحافظات التي تعد مصدرًا للهجرة غير الشرعية مثل محافظة الفيوم، استهدافًا لبناء الإنسان.