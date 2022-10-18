إزالة 5 مبان مخالفة ضمن الموجة 20 بشبرا الخيمة.. مول ومحال تجارية

شهد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، خلال جولته اليوم بمدينة شبرا الخيمة، إزالة 4 مبان مخالفة رصدتها وحدة المتغيرات المكانية، وتم إزالتها ضمن أعمال المرحلة الثالثة للموجة 20 لإزالة التعديات.

وتابع محافظ القليوبية جولته بمدينة شبرا الخيمة، مؤكدا استمرار الحملات ضمن أعمال الموجة 20 من المرحلة الثانية لإزالة التعديات على أملاك الدولة، سواء الأراضي الزراعية أو مخالفات البناء بجميع المراكز والمدن بالتصدي بكل حزم لكل أشكال التعديات.

حملة إزالة مكبرة بشبرا الخيمة

جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التي تابعها المحافظ اليوم لإزالة 5 حالات بناء مخالف بحي غرب شبرا الخيمة بشارع 135، من بينها حالة تعد علي مساحة 1400 متر، عبارة عن مبني معد لإنشاء مول ومحلات تجارية، حيث تم ازالة المبني بالكامل لإنشائه بدون ترخيص، وهو عبارة عن مبني حديدي مقسم إلى باكيات ومحال أنشئت بدون ترخيص، ورصدتها إدارة المتغيرات المكانية.

استمرار حملات الموجة 20 بالقليوبية

وشدد المحافظ على ضرورة استمرار الحملات اليومية التي تنظمها الوحدات المحلية، بالتعاون مع قوات الشرطة بجميع المراكز والمدن والأحياء، ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 20 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.