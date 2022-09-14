إزالة 9 حالات بناء مخالف وتعديات على أراضي زراعية في القليوبية

وجه عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمعنية بالاستمرار في تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المُخالف، ورصد أي تعديات أو مخالفات في المهد، واتخاذ الإجراءات الفورية حيال المخالفين.

جاء ذلك خلال متابعة الهجان، الميدانية لحملة إزالة بالبناء المُخالف بدون ترخيص، والتعديات على أراضي أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، بقرية جمجرة بنطاق مركز بنها، ضمن المرحلة الثانية من الموجه 20.

إزالة 9 حالات بناء مخالف

أشرف محافظ القليوبية، على إزالة 9 حالات بناء مُخالف، من بينها 3 حالات تعد على أرض زراعية على مساحة إجمالية 960 مترا مربعا، وتم رصدا جميعا، من قبل وحدة المتغيرات المكانية، وصادر لها قرارات إزالة، وتنوعت المخالفات والتعديات ما بين أسقف وأعمدة خرسانية، وأسقف خشبية، وجابلون، وغرف خدمات، وشملت أدوار ثاني وثالث ورابع علوية، وتمت الإزالة كاملة بمعدات مركز ومدينة بنها، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

مرور ميداني لمواجهة التعديات

شدد الهجان، على رؤساء المدن والأحياء بضرورة المرور الميداني على مستوى مراكز ومدن وأحياء المحافظة، لرصد أي مخالفات أو تعديات وإزالتها فورا، وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين أو المتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

تأتي الحملات المكثفة التي تشنها محافظة القليوبية، لتنفيذ قرارات الإزالة لجميع المخالفات والتعديات بالتنسيق مع مديرية أمن المحافظة، وكل الجهات المعنية تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمتابعة الدائمة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بترسيخ دولة القانون والتصدي بكل قوة لملف البناء المخالف والتعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية وإزالتها فورا، ضمن المرحلة الثانية للموجة 20.