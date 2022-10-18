حالة الطقس أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس في مصر.. غائم نهارا مائل للبرودة ليلا

كشفت الأرصاد الجوية، عن توقعاتها بشأن حالة الطقس أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس في مصر، حيث يكون الطقس غائم جزئيا معظم ساعات النهار، كما تقل فرص سطوع أشعة الشمس.

درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم الثلاثاء

وأوضحت الهيئة في بيان عنها، أنّ الطقس يكون معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والمحافظات المطلة على البحر المتوسط وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على الأنحاء كافة، مع توقعات باستمرار سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا على السواحل الشمالية، والوجه البحري على فترات متقطعة، ونشاط للرياح على السواحل الغربية على فترات متقطعة.

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 21.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 23.

- شمال الصعيد: الحرارة العظمى 29 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.

درجات الحرارة وحالة الطقس الأربعاء

يكون الطقس معتدل على السواحل والقاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، وطقس حار على جنوب الصعيد، وخلال ساعات الليل مائل للبرودة على الأنحاء كافة.

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 21.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 27 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 26 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 24.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 29 والصغرى 19.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.

درجات الحرارة وحالة الطقس الخميس

يستمر نشاط الرياح الشمالية الغربية على مناطق من جنوب سيناء، ويسود طقس معتدل نهارا على القاهرة والسواحل وصولا إلى شمال الصعيد وحار على جنوب البلاد.

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 21.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية: الدرجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: الدرجة العظمى 33 والصغرى 24.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: الدرجة العظمى 36 والصغرى 22.