تفاصيل تصنيع الشركة العربية الألمانية للوحات المرورية المؤمنة.. «فيديو»

قال اللواء إيهاب فكري، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية الألمانية للوحات المرورية المؤمنة، إننا تعاونا مع الشركة الألمانية لقوة خبراتها في مجال التصنيع، إذ أنها تعتبر من كبرى الشركات المتخصصة في صناعة اللوحات، موضحا أن الشركة لديها العديد من الأفرع في 50 دولة حول العالم.

الشركة المصرية استفادت من الألمانية باستخدام أحدث التكنولوجيات والمعدات

وأضاف «فكري»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح» على قناة «dmc»، مع الإعلامية آية جمال الدين والإعلامية أسماء يوسف، أن الشركة المصرية استفادت من الشركة الألمانية باستخدام أحدث التكنولوجيات والمعدات، موضحا أنه تم تدريب العمالة المصرية على أعلى مستوى، إلى أن وصل لمستوى يضاهي الشركة الألمانية في قوتها وخبراتها.

المنتج الذي يتم استخدامه حاليا هو منتج مستورد

وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة العربية والألمانية للوحات المرورية، إلى أن المنتج الذي يتم استخدامه حاليا هو منتج مستورد، مؤكدا أنه في القريب العاجل سيتم التعاون مع شركة نجع حمادي للألمنيوم، كمكون الرئيسي للوحة، حيث أنه تم عمل الكثير من الدراسات والتي وصلت نتائج نجاحها نحو ما يقرب من 60% من النجاح في إنتاج عينات لاختبارها.

حجم الاستثمارات مع الشركة تقترب من 8 ملايين يورو

وأوضح، أن الطاقة الإنتاجية للمصنع تقترب من نحو 3 ملايين لوحة مرورية والتي تكفي احتياجات وزارة الداخلية حاليا، بالإضافة إلى أن الفائض من صناعة اللوحات المرورية سيتم توجيهه إلى التصدير للاستفادة من هذا الكم الكبير، موضحا أن حجم الاستثمارات التي تم إنشاؤها في الشركة ما يقرب من 8 ملايين يورو.