إصابة شخصين في حادث انقلاب دراجة نارية أعلى كوبري العمرانية

أُصيب شخصين في حادث انقلاب دراجة نارية على كوبري العمرانية، بجروح وسحجات بالجسد، ونقلهما إلى المستشفى لخطورة حالتهما.

بلاغ بالحادث

ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقى اللواء عبد العزيز سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من المقدم هشام فتحي رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، يفيد وصول 2 مصابين إلى مستشفى أم المصريين، نتيجة حادث سير أعلى كوبري العمرانية، دائرة القسم.

شرخ بالجمجمة واضطراب في درجة الوعي

وبالانتقال والفحص تبين أنهما عامل 20 سنة، ومقيم الجيزة، مصاب باشتباه شرخ في الجمجمة، واضطراب في درجة الوعي، وجرحين قطعيين بفروة الرأس، وقهوجي 24 سنة، ومقيم في الجيزة، مصاب اشتباه شرخ بالجمجمة، واضطراب في درجة الوعي، وسحجات متفرقة في الجسم، حال سيرهم أعلى كوبري العمرانية دائرة القسم، مستقلين دراجة نارية، إذ اختلت عجلة القيادة في الملف، وسقطوا أرضًا وارتطموا بالسور الحديد.

وفقًا للتحريات التي قام بها الرائد أحمد الأبيض معاون مباحث القسم، وسماع شهادة كهربائي، شاهد عيان، أنه أثناء سيره أعلى كوبري العمرانية اتجاه الجيزة، تفاجئ بالمصابين ملقيين علي جانب الطريق، ونقل الثاني إلى المستشفى والأول نقاته سيارة الإسعاف، وبسؤال أهلية المصابين، أفادوا علمهم بالحادث من أصدقاء المصابين، ولا يتهموا أحد بشئ، وحجز الدراجة بديوان القسم، وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.