مصرع شاب في حادث سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي بقنا

لقى شاب مصرعه، اليوم الثلاثاء، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي، أمام قرية المراشدة في محافظة قنا.

بلاغ بوقوع حادث سير

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي أمام قرية المراشدة بمركز الوقف في قنا، وأسفر عن مصرع مواطن.

نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعي

وبحسب مرفق إسعاف قنا، فإن المتوفى يدعى محمد عبد الهادي، 29 عامًا، مقيم في مركز قوص، إثر انقلاب سيارة الملاكي كان يقودها على الطريق الصحراوي الغربي، على الفور نُقلت جثته إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعي.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وانتدبت مفتش الصحة لكتابة تقرير طبي حول أسباب وفاة الشاب.