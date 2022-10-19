أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 19-10-2022 في الأسواق المصرية

مع قرب انتهاء موسم الفاكهة الصيفية الصيف تتلاشى العديد من الأصناف في الأسواق أبرزها المانجو، وأعلن الموقع الإلكتروني الرسمي لسوق العبور أسعار الفاكهة اليوم التي سجلت استقرارا في الأسواق.

وفيما يلي تستعرض «الوطن» أسعار الفاكهة في سوق العبور حسب الموقع الرسمي الإلكتروني والجولة الصباحية التي تقوم بها في الأسواق اليوم الأربعاء الموافق 19 أكتوبر الحالي:

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

وجاءت أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية وفق جولة الصباحية للوطن في سوق حدائق القبة كما يلي:

استقر سعر كيلو الموز ليتراوح بين 13 و15 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو البرقوق بين 20 و30 جنيها.

اختلف سعر التفاح بين 20 و30 جنيها.

تراوح سعر كيلو البلح بين 5 و10 جنيهات باختلاف النوع.

سجل سعر كيلو الرمان بين 8 و10 جنيهات.

أسعار الفاكهة في سوق العبور

وجاءت أسعار الفاكهة في سوق العبور كما يلي:

تراوح سعر البرتقال البلدي في سوق العبور، بين 3 و4.5 جنيه.

سجل الجريب فروت بين 3 و5 جنيهات.

تراوح سعر العنب الرومي الأحمر بين 4 و7 جنيهات.

سجل التفاح الأمريكي بين 18 و24 جنيها.

كما سجل سعر كيلو الرمان بين 5 و10 جنيهات.

كما تراوح سعر كيلو الجوافة بين 3 و8 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الكمثرى الثلاجة بين 7 و13 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو الكمثري الخشابي بين 5 و9 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الأناناس 35 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الدوم بين 20 جنيها و40 جنيها.

بينما تراوح سعر كيلو البلح الرملي بين 4 و8 جنيهات.

تراوح سعر التين البرشومي بين 6 و9 جنيهات.

تراوح سعر التفاح الأمريكي بين 18 و24 جنيهًا.

استقر سعر كيلو الكنتالوب بين 4 و8 جنيهات.

سجل سعر كيلو الكاكا بين 5 و20 جنيهًا.

كما سجل سعر كيلو الجوافة بين 5 و10 جنيهات، وتراوح سعر كيلو المانجو الزبدية بين 11 و13 جنيهًا، وسعر كيلو المانجو العويسي بين 20 و25 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو الكمثري بين 14 و17 جنيها.