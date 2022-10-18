أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 18-10-2022 في الأسواق المصرية

اختلفت أسعار مختلف أنواع الفاكهة في الأسواق المصرية، وأعلن الموقع الإلكتروني الرسمي لسوق العبور أسعار الفاكهة سواء كان جوافة أو بلح أو رمان أو مانجو أو برقوق وغيرها من الفاكهة المتاحة في الأسواق بالوقت الحالي.

وتستعرض «الوطن» أسعار الفاكهة في سوق العبور حسب الموقع الإلكتروني الرسمي له والجولة الصباحية التي تقوم بها في الأسواق اليوم الثلاثاء الموافق 18 أكتوبر الحالي:

أسعار الفاكهة في سوق العبور

وجاءت أسعار البرتقال البلدي في الأسواق اليوم بحسب الموقع الإلكتروني الرسمي لسوق العبور، بين 3 و4.5 جنيه، وسجل الجريب فروت بين 3 و5 جنيهات، والعنب الرومي الأحمر بين 4 و7 جنيهات، كما سجل التفاح الأمريكي بسن 18 و24 جنيها، كما سجل سعر كيلو الرمان بين 5 و10 جنيهات.

فيما سجل سعر كيلو الجوافة بين 3 و8 جنيهات، وسجل سعر كيلو الكمثرى الثلاجة بين 7 و13 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو الكمثري الخشابي بين 5 و9 جنيهات، وسجل سعر كيلو الأناناس 35 جنيها، وتراوح سعر كيلو الدوم بين 20 جنيها و40 جنيها.

بينما تراوح سعر كيلو البلح الرملي بين 4 و8 جنيهات، والتين البرشومي بين 6 و9 جنيهات، والتفاح الأمريكي بين 18 و24 جنيهًا، واستقر سعر كيلو الكنتالوب بين 4 و8 جنيهات، وسجل سعر كيلو الكاكا بين 5 و20 جنيهًا.

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

واختلفت أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية وفق جولة الصحيفة، فاستقر كيلو الموز ليتراوح بين 10 و15 جنيهًا، وسجل سعر كيلو البرقوق بين 20 و30 جنيها كما اختلف سعر التفاح بين 20 و30 جنيها، وتراوح سعر كيلو البلح بين 5 و10 جنيهات باختلاف النوع، وسجل سعر كيلو الرمان بين 8 و10 جنيهات.

كما سجل سعر كيلو الجوافة بين 5 و10 جنيهات، وتراوح سعر كيلو المانجو الزبدية بين 11 و13 جنيهًا، وسعر كيلو المانجو العويسي بين 20 و25 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو الكمثري بين 14 و17 جنيها.