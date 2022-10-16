أسعار الفاكهة اليوم الأحد 16-10-2022 في الأسواق المصرية

أعلن سوق الجملة بمدينة العبور أسعار الفاكهة والخضروات اليوم الأحد 16 أكتوبر الجاري، إذ يحرص قطاع عريض عن متابع الأسعار تحديدًا خلال فترة تقلب الفصول كونها تساعد في الحفاظ على صحة الجسد، والوقاية من الإصابة بالعديد من الأمراض، وفي إطار اهتمام المواطنين بمتابعة سعر الفاكهة بشكل يومي، أجرت «الوطن» جولة صباحية لمعرفة الأسعار في الأسواق المحلية.

أسعار الفاكهة في سوق العبور

وبحسب الموقع الإلكتروني الرسمي لسوق العبور، أسعار الفاكهة في الأسواق اليوم الأحد، الموافق 16 أكتوبر الجاري، كالتالي:

تراوح سعر البرتقال البلدي بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

سجل سعر كيلو الكمثرى الثلاجة بين 7 و13 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الكمثرى الخشابي بين 5 جنيهات و9 جنيهات.

سجل سعر كيلو الجريب فروت بين 3 و5 جنيهات.

سعر كيلو البلح الرملي بين 4 و8 جنيهات.

سجل سعر كيلو العنب الأحمر بين 4 و8 جنيهات.

سعر كيلو التين البرشومي بين 5 و10 جنيهات

سجل سعر كيلو التفاح الأمريكي بين 18 و24 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الكنتالوب بين 4 و8 جنيهات.

سعر كيلو الجوافة بين 4 جنيهات و7 جنيهات.

سجل سعر كيلو الكاكا بين 5 و20 جنيهًا.

أسعار الفاكهة بالأسواق المحلية

سجل سعر كيلو التفاح 30 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو الكمثرى بين 15 و17 جنيهًا، وسجل سعر كيلو البرقوق بين 20 جنيها و35 جنيها، وسجل سعر كيلو العنب الأحمر والأصفر 18 جنيهًا، وفق الجولة الصباحية التي قامت بها «الوطن» في الأسواق في محيط منطقة الدقي.

ووصل سعر كيلو الموز بين 10 جنيهات و15 جنيهًا، وسعر كيلو الجوافة بين 5 و10 جنيهات، وتراوح سعر كيلو المانجو الزبدية بين 11 و13 جنيهًا، وسعر كيلو المانجو العويسي بين 20 و25 جنيهًا.