سعر الريال السعوي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم

يسعى قطاع كبير من المسلمين في مختلف أنحاء الجمهورية لمتابعة أسعار الريال السعودي في هذ الوقت لأداء العمرة، ولكي يتمكن المسافرين من معرفة سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري.

وتقدم «الوطن» سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر وذلك على النحو التالي:

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 5.21 جنيه للشراء و5.24 جنيه للبيع، وفي بنك الكويت الوطني سجل الريال السعودي نحو 5.08 جنيه للشراء و5.24 جنيه للبيع، كما جاء سعر العملة السعودية في المصرف المتحد 5.06 جنيها للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

وأوضح الموقع الإلكتروني لبنك مصر أنّ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري هو 5.21 جنيه للشراء و5.24 جنيه للبيع اليوم الثلاثاء الموافق 18 أكتوبر الحالي.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

وسجلت العملة السعودية في البنك التجاري الدولي نحو 5.21 جنيه للشراء و5.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وسجل الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي 5.23 جنيه للشراء و5.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

وفي بنك قناة السويس سجلت العملة السعودية 5.20 جنيه للشراء و5.24 جنيه للبيع وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

وفي بنك كريدي أجريكول سجل الريال السعودي نحو 5.20 جنيه للشراء و5.26 جنيه للبيع اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر الحالي.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

وفي بنك البركة سجلت العملة السعودية سعر 5.10 جنيه للشراء و5.24 جنيه للبيع وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.