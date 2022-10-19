حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 19-10-2022 عاطفيا ومهنيا

نصائح بشأن الصحة قدمتها اليوم خبيرة الفلك وعلم الأبراج عبير فؤاد، لمواليد برج العذراء فضلا عن أخرى متعلقة بالحالة العاطفية مع الشريك، فاليوم ليس مناسبا للإعلان عن الخطط، فقط تجنب الحديث عن الخصوصيات واحتفظ بأسرارك لنفسك حتى لا تخسر الكثير.

رغم التحذيرات تقول خبيرة الأبراج إن اليوم يجب استغلال الأوضاع لصالحك مولود برج العذراء في محيط العمل، هكذا كشفت الخبيرة توقعاتها على الصعيدين العاطفي والمهني لمواليد هذا البرج الذي يعد واحد من الشخصيات المرنة.

ويصف خبراء الفلك مولود برج العذراء بأنه من الأبراج العملية للغاية ولا يخذل من يتعامل معه بل يصبح دائما قدر المسؤولية لهذا تجد لديه قدر كبير على تحمل التعب والإرهاق، وفي الحب من الشخصيات المخلصة للغاية للشريك، ومن بين مشاهير هذا البرج الفنان كاظم الساهر والمطرب اللبناني وائل كافوري، وخالد النبوي والممثلة الهندية كارينا كابور.

واليوم الأربعاء 19 أكتوبر الجاري، تنشر «الوطن»، ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية للمهتمين بمتابعة حركة الأبراج والفلك، وحظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج العذراء، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج العذراء مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم الأربعاء على المستوى المهني والعملي لمواليد برج العذرا، يحدث تنافر للقمر مع زحل في منزلي الصحة قد يقلل من طاقتك.. استرخ قليلا حتى تسترد طاقتك، ونظم جهودك، ولا تعلن خططك.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد»: يطالبك الفلك بعدم الزهو والتزام الكتمان، ولا تتحدث عن حياتك الشخصية.