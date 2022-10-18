حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 18-10-2022 عاطفيا ومهنيا

يحاول مولود برج الميزان أن يوازن بين حياته العملية والشخصية، فهو يريد دائمًا أن يتواجد ع أفراد أسرته، ولكن هذا لا يتعارض مع طموحه وقدراته العلية المتطورة، وغالبا ما يكون مولود هذا البرج شخص لطيف يبادر بتقديم المساعدة، ومع ذلك فهو صارم مع الحق.

ولمتابعو التغيرات الفلكية وحركة الكواكب والنجوم، من مواليد برج الميزان، نعرض في التقرير القادم حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق خبير الأبراج عبير فؤاد، التي جاءت كالتالي:

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

أوضحت خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج الميزان، أن حظك اليوم على المستوى العملي يدعمك أناس مخلصون وتقوم بتنمية أعمالك وتستطيع أن تحقق إنجازا.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

وتضيف «فؤاد»: بينما على المستوى العائلي والشخصي، القمر في منزل الأصدقاء ويعدك ذلك بأجواء حلوة وعلاقات موفقة ومتوافقة.

مشاهير برج الميزان

وعلى رأس نجوم برج الميزان الفنانتين روبي وبشرى، والمطرب محمد منير والفنان عمرو دياب وبهاء سلطان، وعلى المستوى العالمي، ينتمي لبرج الميزان الفنان العالمي ويل سميث، الذي يعد من أشهر الممثلين الأمريكيين.