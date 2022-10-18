حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 18-10-2022 عاطفيا ومهنيا

يركز الكثيرون على مساوئ والصفات السيئة لمواليد برج العقرب، ولا يدركون أنه من الشخصيات الذكية والتي تمتلك سرعة بديهة وحاسة سادسة تمكنه من الاحساس بالخطر قبل حدوث الأمر، وأنه يمكن أن يكون متفهم إذا كنت صريح معه أما إذا حاولت الكذب أو الخداع فأنه يكشفك بسهولة.

وهناك من يتابع التغيرات الفلكية وحركة الكواكب والنجوم، من مواليد برج العقرب، لذلك نعرض في التقرير القادم حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق خبير الأبراج عبير فؤاد، التي جاءت كالتالي:

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

أوضحت خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج العقرب، أن حظك اليوم على المستوى العملي يطالبك الفلك بالتأني وعدم المغامرة وعليك أن تنظر أين تضع قدميك، ولا تتسرع في خياراتك، واعمل في صمت.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

وتضيف «فؤاد»: بينما على المستوى العائلي والشخصي، القمر في وضع معاكس وينصحك الفلك بأن تتوخى الحيطة والحذر، ولا تعلن أخبارك.

مشاهير برج العقرب

ومن أبرز نجوم هذا البرج السير مجدي يعقوب طبيب القلوب العالمي، والأمير تشارلز، ومنى عبدالغني، وأحمد فهمي، وأمينة خليل، ومحمد حماقي، وأسيل عمران، والفنان خالد سليم، والفنان ماجد المهندس، وطارق لطفي، وصلاح السعدني، ومحمد فراج