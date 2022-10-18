حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 18-10-2022 عاطفيا ومهنيا

أصحاب برج العذراء من الشخصيات الصريحة والتي لا تخشى التحدث عما يدور في عقلها، فهي ترفض التجاوز أو فرض النفس على الآخرين، لذلك يفضل في كثير من الأحيان أن يبقي بمفرده، بدون الاجتماع مع الآخرين.

ولمحبو التغيرات الفلكية وحركة الكواكب والنجوم، من مواليد برج العذراء، نعرض في التقرير القادم حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق خبير الأبراج عبير فؤاد، التي جاءت كالتالي:

حظك اليوم برج العذراء مهنيًا

أوضحت خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج العذراء، أن حظك اليوم على المستوى العملي القمر في منزل الصحة وعليك أن تعتني بصحتك وسلامتك وبتنظيم جهودك.. لا تبدد طاقتك فيما لا ينفع وحافظ على اتزانك النفسي.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيًا

وتضيف «فؤاد» بينما على المستوى العائلي والشخصي، من المهم اليوم ألا تعلن خططك ولا تتكلم عن أخبارك وعن حياتك الشخصية وتجنب الزهو بنفسك.

مشاهير برج العذراء

ينتمي العديد من المشاهير إلى هذا البرج، أبرزهم مطرب الرومانسية الفنان الكبير كاظم الساهر، المطرب اللبناني وائل كافوري، الفنانة ريهام حجاج، بالإضافة إلى الفنانة الشابة منة فضالي، مصطفى فهمي، وخالد النبوي والممثلة الهندية كارينا كابور.