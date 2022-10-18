حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 18-10-2022 عاطفيا ومهنيا

مواليد برج الأسد من الشخصيات القوية المعروفة بثقتها المفرطة في نفسها، وقدرتها على المواجهة والمشاكل بمنتهى الحزم الذي يبهر الجميع، كما أنه من الأصدقاء الذين يقدرون قيم الصداقة والإخلاص، كما أنه لا يستطيع الحياة بدون حب.

ويبحث محبو التغيرات الفلكية وحركة الكواكب والنجوم، من مواليد برج الأسد، عن حظهم، لذلك نعرض في التقرير التالي حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق خبير الأبراج عبير فؤاد، التي جاءت كالتالي:

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

أوضحت خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج الأسد، أن حظك اليوم على المستوى العملي تسيطر اليوم على الأوضاع وتفرض إرادتك وتصنع حياتك.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

وتضيف «فؤاد»: بينما على المستوى العائلي والشخصي، القمر في برجك يجعلك لامعا.. كن مستعدا لاستقبال المعجبين خاصة من الجنس الآخر.

مشاهير برج الأسد

من أبرز المشاهير من أصحاب هذا البرج الفنان الراحل سعيد صالح، وأحمد عز، أحمد صلاح السعدني، المطرب رامي عياش، تامر حسني، الفنانة العالمية ساندرا بولوك، جينيفر لوبيز والدوقة ميجان ميركل، ولاعب الدرامز والممثل تامر هاشم.