آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الكهرباء.. خطوات بسيطة لتجنب الشريحة الأعلى

حددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، آخر فترة لإرسال المواطنين قراءات العدادات التقليدية إلى شركة الكهرباء، دون الحاجة لانتظار وصول مندوب شركة الكهرباء لقراءة العداد، إذ أن هذه الخطوة تتيح للمواطنين عدم الدخول فى شريحة كهرباء أعلى فى حالة تأخر مندوب الشركة.

حددت الشركة الفترة بين 29 إلى يوم 3 في الشهر الجديد، كحد أقصى لإرسال قراءة العدادات التقليدية إلى الشركة، تمهيدا لإصدار الفاتورة الشهرية.

إجراءات تسجيل قراءة عداد كهرباء

بخطوات سهلة وبسيطة، يمكن لأى مواطن قراءة العداد والتسجيل بشكل إلكتروني على موقع الشركة دون الحاجة للذهاب إلى المقر نفسه لتقديم قراءة العدادات.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية التى تقدمها «الوطن»، نوضح في التقرير التالي خطوات قراءة و تسجيل قراءة عداد الكهرباء على هذا النحو:

- تسجيل الدخول على شركة جنوب القاهرة من خلال الرابط .

- اختر نوع الخدمة.

- الضغط على أيقونة قراءة العدادات.

- يجب إدخال الرقم الآلي الخاص بالمستهلك.

- اختيار متابعة.

- إدخال مجموعة البيانات المطلوبة، منها رقم العداد، والمنطقة، والعنوان بالضبط، وأخيرًا كتابة قراءة العداد الشهرية.

- الضغط على أيقونة تسجيل لإتمام العملية بنجاح.

بالنسبة للمستهلكين الراغبين في الاستعلام عن قيمة الفاتورة الشهرية، يمكن الدخول على نفس الرابط.

- الضغط على الاستعلام عن الفاتورة.

- كتابة وتسجيل كل البيانات المطلوبة، ومنها رقم العداد.

إرسال المستهلكين المالكين لعدادات الكهرباء التقليدية

يذكر أن وزارة الكهرباء وجميع شركات توزيع الكهرباء التابعة لها، تواصل الإعلان بشكل شهري من خلال موقعها الرسمي عن ضرورة إرسال المستهلكين المالكين لعدادات الكهرباء التقليدية، القراءة من يوم 29 إلى يوم 3 في الشهر الجديد.