«الكهرباء»: تنفيذ 48 مشروعا قوميا بتكلفة 873 مليون جنيه بشمال القاهرة

أعلن المهندس حسام عفيفي، رئيس مجلس إدارة شركة شمال القاهرة لتنفيذ الكهرباء، تنفيذ الشركة لـ48 مشروعا قوميا بتكلفة قدرها 873 مليون جنيه بشمال القاهرة، منها 40 مشروعا لتطوير الطرق والمحاور بمحافظتي القاهرة والقليوبية بتكلفة 755 مليون جنيه، و8 مشروعات للإسكان الاجتماعي بتكلفة 118 مليون جنيه، لافتا إلى قيام الشركة بمد شبكة الجهد المتوسط لـ 5 محطات مونوريل منها 3 محطات بالعاصمة الإدارية ومحطتان بمدينة نصر.

تنفيذ الخطة الاستثمارية للتوسعات والإحلال والتجديد تخطت 100%

وأشار رئيس شركة توزيع شمال القاهرة للكهرباء، خلال استعراضه تقرير نشاط الشركة عن العام المالي 2021/2022، إلى أنه جرى تنفيذ الخطة الاستثمارية لكل من التوسعات والإحلال والتجديد بنسبة تخطت 100%، لافتا إلى أن نسبة تنفيذ خطة التوسعات لمكونات شبكة الجهد المتوسط «الموزعات 138% - الكابلات 110% - محولات 106% - اللوحات 104%».

وتابع: «بلغت نسبة تنفيذ التوسعات لشبكة الجهد المنخفض: الخطوط 100% - الكابلات 123% - الصناديق 122% - اللوحات 98% - الأعمدة 103%».

تنفيذ برامج الصيانة الدورية لمهمات الشبكة كافة

وأكد «عفيفي»، قيام الشركة بتنفيذ برامج الصيانة الدورية لكل مهمات الشبكة للمحافظة على الأصول وضمان آدائها بكفاءة خلال العمر الافتراضي، لافتا إلى الانتهاء من التركيب والاختبار والتشغيل التجريبي لمشروع التحكمات الآلية بمدينة نصر والقاهرة الجديدة بواقع 15 محطة محولات، و178 موزعا و1470 كشكا وجاري تنفيذ مشروع لتحسين كفاءة الطاقة بقطاع الحلمية بتمويل من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا» ويشمل تحكم آلي لـ 1000 لوحة حلقية و65 موزعا و17 محطة محولات وتركيب 495 ألف عداد ذكي.

تطوير 14 مركز خدمة إنشائي

وأوضح تطوير 14 مركز خدمة إنشائي وجاري تطويرها وفقا لمشروع الهوية البصرية، لافتا إلى تطوير 7 مراكز تكنولوجية وميكنة الدورة المستندية مع وسائل الدفع الإليكتروني وإعادة تأهيل الكوادر البشرية للوصول لأعلى معايير الخدمة.

إجمالي التحصيل للقطاع الخاص والاستثمار 99%

وأردف: جرى تكثيف المرور على المشتركين المغلق حيث انخفض المغلق عن العام الماضي بنسبة 1.5% وإجمالي التحصيل للقطاع الخاص والاستثمار 99% بارتفاع 1.2% عن العام الماضي وبلغت نسبة التحصيل للمنازل والمحلات التجارية 99.1% بارتفاع 1.2% عن العام الماضي وبلغت نسبة الفقد 20.74% مقابل 21.76% بمعدل انخفاض 1.02%.

حملات الضبطية القضائية لضبط السرقات والمخالفات

واختتم: جرى تكثيف حملات الضبطية القضائية لضبط السرقات والمخالفات وبلغت عدد المحاضر المحررة 734 ألفا بقيمة 931 مليون جنيه، لافتا إلى أنه جرى تركيب 50 ألف عداد ذكي، بنطاق مدينة نصر والعبور، موضحا أن عدد المشتركين 4.929 مليون بزيادة قدرها 2.8 % عن العام الماضي.