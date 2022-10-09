لدعم الصناعة.. توصيل التيار وتركيب عداد الكهرباء للمستثمرين خلال 45 يومًا

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، البرنامج الزمني لتنفيذ توصيل التيار الكهربائي للمستثمرين لتدعيم الصناعة الوطنية.

خطوات تنفيذ توصيل التيار الكهربائي للمنشأة الصناعية أو التجارية للمستثمرين

وحدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عبر منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، 5 خطوات يجب أن يتبعها المستثمر لتوصيل التيار الكهربائي للمنشأة الصناعية أو التجارية لبدء تنفيذ المشروع الخاص به، وهي كالتالي:

الخطوة الأولى: معاينة الموقع على الطبيعة، وتحديد التصاريح المطلوبة من قبل شركة التوزيع، بعد يوم من إتاحة الموقع للمعاينة.

الخطوة الثانية: إعداد دراسة كيفية التغذية وحساب تكلفة توصيل التغذية وإبلاغ المستثمر بها خلال أسبوع على الجهد المنخفض وأسبوعين على الجهد المتوسط من تاريخ تسليم البيانات والمعاينة.

مدة تسليم كروكي بتصريح الحفر

الخطوة الثالثة: تسليم المشترك كروكى بتصاريح الحفر خلال يوم واحد.

الخطوة الرابعة: تنفيذ التغذية الكهربائية خلال أسبوع للجهد المنخفض و4 أسابيع للجهد المتوسط وذلك طبقاً لحجم الأعمال بعد سداد المستثمر قيمة تكلفة توصيل التغذية وتقديم التصاريح اللازمة

الخطوة الخامسة: توقيع عقد توريد الطاقة الكهربائية وتركيب العداد وإطلاق التياربعد يوم واحد بمجرد سداد كافة مستحقات الشركة طبقاً للاتفاق، والانتهاء من تنفيذ الأعمال.

وأشار الجهاز، إلى أن الحد الأقصى للمدة المتوقعة للتنفيذ للجهد المنخفض 17 يومًا، وللجهد المتوسط 45 يومًا.