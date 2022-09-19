تسجيل قراءة عداد كهرباء شركة جنوب القاهرة وموعد إرسالها شهريا

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن إجراءات تسجيل قراءة عداد كهرباء شركة جنوب القاهرة، إذ يمكن إتمام خطوات التسجيل بشكل إلكتروني دون الحاجة للذهاب إلى الشركة التابع لها المواطن المستهلك للكهرباء.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها جريدة وبوابة الوطن للقارئ، نوضح في التقرير التالي خطوات تسجيل قراءة عداد كهرباء شركة جنوب القاهرة على هذا النحو:

تسجيل قراءة عداد كهرباء شركة جنوب القاهرة

يستطيع المواطن تسجيل قراءة عداد كهرباء شركة جنوب القاهرة، من خلال الدخول على الموقع الرسمي للشركة، واختار نوع الخدمة، وهي إدخال قراءة العداد، إذ توجد خدمة أخرى متاحة للمواطنين وهي خدمة الاستعلام عن الفاتورة .

وفور اختيار إدخال قراءة العداد، للتسجيل يتم الانتقال لصفحة جديدة، يتطلب من المواطن إدخال الرقم الآلي الخاص به، واختيار متابعة لاستكمال باقي إجراءات تسجيل القراءة، بإدخال مجموعة من البيانات أولها اختيار الفرع التابع له، ثم كتابة رقم «فرعي»، المكتوب داخل فاتورة الكهرباء.

وتتضمن البيانات المطلوبة لتسجيل القراءة، كتابة رقم «حساب»، كتابة رقم «يومية»، كتابة رقم «منطقة»، كتابة رقم «إدارة»، وجميعها موجودة ومدونة داخل فاتورة كهرباء سابقة، فضلا عن كتابة قراءة عداد الكهرباء بدقة، ثم اختيار تسجيل لإتمام عملية التسجيل بنجاح.

يذكر أن وزارة الكهرباء والشركات التابعة لها، كانت قد نوهت في وقت سابق، بضرورة إرسال القراءة اعتبارا من يوم 29 إلى يوم 3 في الشهر الجديد، وذلك لضمان انتظام دورة الكشف، وتحقيق الاستهلاك العادل.