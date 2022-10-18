انطلاق فعاليات معرض ومؤتمر «ستيتش آند تيكس» برعاية «المالية» و«التجارة»

تحت رعايه وزارتي الماليه والتجارة والصناعة وفى اطار استعدادات الدولة لعقد المؤتمر الاقتصادى وحل مشاكل المستثمرين وتحفيز الصناعه الوطنيه فى القطاعات ذات الميزة التنافسية العالية ومنها قطاع الغزل والنسيج ،تبدء الدورة الرابعه عشر لمعرض ومؤتمر ماكينات الغزل والنسيج وصناعه الملابس وتكنولوجيا الطباعه وابتكارات الخيوط والاقمشة ومستلزماتها " ستيتش اند تكس" فى الفترة من ٢٠٠-٢٣ اكتوبر ٢٠٢٢ بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر .

توطين صناعه الغزل

وتعقد فعاليات المؤتمر والذى يعقد تحت عنوان " توطين صناعه الغزل والنسيج فى مصر والصناعات المكمله " علي هامش فعاليات معرض ستيتش اند تكس 2022 في دورته الرابعة عشر ، ويشارك فى افتتاح المعرض والمؤتمر الدكتور محمد معيط وزير المالية ،والمهندس احمد سمير وزير التجترة والصناعة و احمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج ، و خالد رأفت رئيس شركة Egypt cotton hub ،وعدد من كبار خبراء صناعه النسيج فى مصر ،حيث تمثل الفاعلية اكبر تجمع لصناع ومنتجى الغزل والنسيج والصناعات المكمله.

احياء صناعه الغزل والنسيج وانشاء اكبر مصنع في الشرق الأوسط

ويناقش المؤتمر فى جلسته الاولى مشروع الدولة المصرية لاحياء صناعه الغزل والنسيج وانشاء اكبر مصنع في الشرق الأوسط لط وسبل المشاركه بين القطاعين العام والخاص في هذا القطاع الصناعي الهام ومردود ذلك علي الاقتصاد القومي وزيادة حجم الصادرات المصرية ، كما ستناقش جلسات المؤتمر آليات التمويل والتعامل مع منظومتي الجمارك والضرائب المصرية وسبل رد الضريبة والتسجيل والفاتورة الالكترونية.

مجتمع الصناعة فى قطاع الغزل والنسيج

كما يعرض المؤتمر مطالب مجتمع الصناع والاعمال فى قطاع الغزل والنسيج للعرض على مائدة المؤتمر الاقتصادى

يقول كريم شلبي العضو المنتدب لشركة فيجين فيرز المنظمه للمعرض والمؤتمر أن الدوره الحالية والتى ستنطلق فعالياتها فى الفترة من ٢٠ لـ ٢٣ اكتوبر ٢٠٢٢ بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات ، تغطى خمس قطاعات اساسية وهى ماكينات صناعه النسيج وماكينات صناعه الملابس وتكنولوجيا الطباعة على الاقمشة والمنسوجات واحدث ابتكارات الغزول والخيوط واحدث الصيحات فى عالم الاقمشه.وأضاف أن الفعاليات هذا العام ستتضمن استعراض المجلس التصديري لصناعات الغزل و النسيج، للفرص التصديرية للمنتجات المصرية.