«الري»: دول العالم أدركت التأثير السلبي للتغيرات المناخية على مصادر المياه

قال المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، إن تمويل مشروعات التكيف، أبرز القضايا المرتبطة بالتغيرات المناخية، مؤكدًا على أن التغيرات المناخية أصبحت واقع نعيشه من خلال الأحداث التي ظهرت خلال السنوات الأخيرة مثل تعرض بعض الدول للجفاف في أوروبا والصين، والسقيع الذي تعرضت له بعض الدول بينها البرازيل، وظهور الأمطار والسيول في الربع الخالي بالمملكة العربية والسعودية فضلا عن الحرائق ببعض الدول.

التغيرات المناخية ترتبط بالمياه بصورة كبيرة

وأضاف غانم في مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا ناصر ببرنامج «هنا ماسبيرو» على شاشة «القناة الثانية المصرية» أن التغيرات المناخية أصبحت واقع حقيقي، لافتًا إلى أن معظم ظواهر التغيرات المناخية مرتبطة بصورة كبيرة بالمياه، إمّا جفاف أو سيول وأمطار غير معتادة، مشيرًا إلى أهمية الربط بين قضايا المياه والتغيرات المناخية.

زيادة الوعي العالمي بالقطاعات المتعددة التي تؤثر عليها التغيرات المناخية

ولفت المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري إلى أن الحديث عن التغيرات المناخية بالسابق كانت قاصرة على الإنبعاثات الكربونية ودرجات الحرارة وارتفاع منسوب سطح البحر، أما الآن فالجميع لديه الوعي بأن التغيرات المناخية تؤثر بالسلب على قطاعات متعددة أهمها قطاع المياه، وهو ما يمثل ضغط كبير جدًا على المياه بمصر والعالم أجمع، كون قضايا المياه بها تحديات عديدة، والتغيرات المناخية تمثل بعد آخر لهذه التحديات.