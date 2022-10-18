تركيب واستبدال 60 ألف عداد مياه معطل في أسيوط

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، تنفيذ خطة لاستبدال عدادات المياه المعطلة بعدادات أخرى جديدة لتقديم خدمة أفضل للمواطنين.

تركيب 60 ألف عداد مياه

وأوضح اللواء أركان حرب مهندس هشام درة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، استبدال وتركيب 60 ألف عداد مياه، مشيرا إلى أنه على العميل الراغب في تغيير العداد المعطل الحضور لمركز خدمة العملاء بالمنطقة المتواجد بها، ومعه صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب العداد، أو المستفيد من الخدمة، وإيصال سداد آخر فاتورة، وسيتم تغيير العداد المعطل.

عدادات مسبقة الدفع

وأكد «درة»، حرص الشركة على رفع كفاءة الخدمة المقدمة للعملاء، وتيسير الإجراءات في التعامل مع المواطنين، مشيراً إلى تكليف موظفي الشركة بالتيسير على العملاء بجميع المناطق أثناء تغيير العدادات، على أن تكون العدادات الجديدة مسبقة الدفع، تيسيرا على المواطنين في طرق شحن العداد والتخلص من مشكلات التراكمات وعدم مطابقة القراءات المدونة مع الاستهلاك الفعلي، إضافة إلى آلية الشحن من خلال كروت الشحن المفعلة حاليا بمراكز خدمة العملاء بجميع الشركات التابعة.

وأضاف «درة»، أن الشركة تستكمل خطتها في تركيب العدادات التي تم التعاقد معها على التوالي دون انقطاع عن إتمام خطتها في التركيب، علمًا بأن الشركة تفتح جميع قنوات التواصل مع المواطنين على مدار اليوم من خلال الخط ساخن 125 من أي تليفون أرضي، أو الاتصال من خلال الهاتف المحمول على رقم 01280733990، وتطبيق «واتس آب» على الرقم 01206179891، ومن خلال الصفحة الرسمية للشركة، وتطبيق الهاتف المحمول وتطبيق «قراءتي» المجاني، وبرنامج «CMS» الإلكتروني.