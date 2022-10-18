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مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

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«الري»: مبادرة دولية للمياه برعاية مصرية ضمن الاستعدادات لقمة المناخ

كتب:

هاجر عمر
02:37 م | الثلاثاء 18 أكتوبر 2022
المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي بإسم وزارة الموارد المائية والري

المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي بإسم وزارة الموارد المائية والري

أكد المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، أن أسبوع القاهرة للمياه يعقد ضمن عدد من الفعاليات التحضيرية لمؤتمر المناخ «COP 27»، مشيرا إلى إطلاق 3 فعاليات مهمة خلال القمة، هي «يوم المياه» و«جناح المياه» بالإضافة لمبادرة دولية مهمة خاصة بتكيف قطاع المياه مع التغيرات المناخية.

وشدد غانم على أهمية مبادرة تكيف قطاع المياه مع التغيرات المناخية، موضحا أنها «لا تقتصر على الحديث عن التغيرات المناخية، وأثرها على المياه في مصر، لكنها مبادرة دولية تمتد للحديث عن أثر هذه التغيرات على المياه في العالم أجمع».

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مبادرة دولية للمياه ضمن تحضيرات قمة المناخ

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا ناصر ببرنامج «هنا ماسبيرو»، على شاشة «القناة الثانية المصرية»، قال غانم إن مبادرة المياه المقرر غطلاقها ضمن قمة المناخ ستكون برعاية مصرية، ومشاركة العديد من المنظمات الدولية.

وأشار إلى إجراء العديد من النقاشات مع المنظمات الدولية خلال فعاليات متعددة في الأشهر الماضية، ما أسف رعن تقديم العديد من دول العالم والمنظمات الدولية لأطروحاتها الخاصة بوضع مبادرة دولية تتحدث عن المياه في العالم، وأثر التغيرات المناخية عليها.

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