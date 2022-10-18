القائم بأعمال رئيس الجامعة: «طيبة التكنولوجية» تهدف لتوطين الصناعات والمنافسة

أهداف متعدد للجامعات التكنولوجية الجديدة، بداية من توفير تعليم على مستوى متميز إلى تخريج جيل قادر على المنافسة في سوق العمل، وهو ما يتضح جلياً في برامجها المتخصصة البينية التي تواكب احتياج كل منطقة، ومن هذه الجامعات التي دخلت الخدمة التعليمية هذا العام جامعة طيبة التكنولوجية.

لجامعة طيبة برامج متخصصة، وافتتاحها جاء وفق قائمة من الأسباب المناسبة للمنطقة الواقعة بها الجامعة، فضلاً عن أهدافها التعليمية الجديدة، كل هذه المحاور كشف عنها الدكتور عادل زين الدين، القائم بأعمال رئيس الجامعة في حواره لـ«الوطن».

في البداية.. حدثنا عن أهمية جامعة طيبة التكنولوجية وأهدافها؟

نهدف في جامعة طيبة إلى توطين بعض صناعات وتعظيم ثقة رجال الأعمال والشركات بقدرات خريجي برامج كليات الجامعة، ونسعى لعمل شراكة مجتمعية والربط بين الصناعة والمؤسسات الخدمية المحيطة، كما نسعى لإبرام بروتوكولات تعاون مع المؤسسات التعليمية والصناعية، لتدريب الطلاب وتأهيلهم للمنافسة في سوق العمل.

وماذا عن تفاصيل الدراسة بالجامعة؟

يمثل الجزء العملي نسبة 60% من الدراسة بالجامعة والجزء النظري يمثل 40%، كما تمنح الجامعة التكنولوجية بطيبة في جميع برامج كلياتها درجات علمية تبدأ من الدبلوم العالي فوق المتوسط، وبكالوريوس التكنولوجيا والماجستير المهني والدكتوراه المهنية في التكنولوجيا.

كم تبلغ مساحة الجامعة؟

تقع الجامعة التكنولوجية بطيبة على مساحة 31 فدان وتتكون من 8 مباني وهي مبنى إدارة الجامعة ومبنى المسرح ومبنى الورش والمعامل ومبنى المسجد والمطعم والكافيتريا وسكن الطلاب وسكن الطالبات وسكن أعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى 5 ملاعب رياضية، والعيادات الطبية.

وماذا عن كليات الجامعة؟

الجامعة بها كليتين، الأولى هي كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة والتي تضم ثلاث برامج منها برنامج تكنولوجيا الصناعات الخشبية وبرنامج تكنولوجيا التصنيع الغذائي وبرنامج تكنولوجيا البناء والتشييد، وكلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحة والتي تضم برنامجين هما برنامج تكنولوجيا الخدمات الفندقية وبرنامج تكنولوجيا الخدمات السياحية والسفر.

وما هي أسباب افتتاح هذه البرامج؟

يتضح أنه تم اختيار برامج الجامعة التكنولوجية بطيبة بعناية لتناسب احتياجات المجتمع المحيط المتمثل على سبيل المثال في مشروع مجمع الصناعات المتنوعة في البغدادي بمركز البياضية شرق محافظة الأقصر والذي أقيم على 311 فداناً ويضم مشروعات صناعية متوسطة وصغيرة الحجم بعدد 358 قطعة، وتتنوع الأنشطة الصناعية فمنها غذائية ودوائية وهندسية وكهربائية وإلكترونية ومواد بناء ومعارض.

أيضاً المنطقة الصناعية الأولى «طيبة الجديدة» على مساحة 382.71 فدان، والمخصصة لمناطق الصناعات الخفيفة والزراعية، وتمتاز هذه المنطقة بقربها من البنية الأساسية بمدينة طيبة، والتي تُبشر بفرص استثمار تتمثل في مجمع مصانع مواد غذائية وعصائر ومياه معدنية وصناعات هندسية وصناعات خشبية ومواد البناء، بالإضافة للمناطق الصناعية بمحافظة قنا، أي المنطقة الصناعية الأولى بكلاحين/ فقط، والمنطقة الصناعية الثانية بهـو بنجع حمادي، وكذلك المنطقة الصناعية بأسوان.

حدثنا عن القبول بالجامعة؟

الجامعة التكنولوجية بطيبة تقبل طلاب الثانوية العامة بنسبة 20%، وطلاب الدبلوم نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات أو ما يعادلها، وخريجي المعاهد المتوسطة بنسبة 80% من إجمالي عدد المقبولين.

وكيف ترى اهتمام الدولة بالتعليم التكنولوجي؟

تولي الدولة اهتمامها كبير ومستمر بالتعليم التكنولوجي بداية من الإجراءات الخاصة بإنشاء نقابة التكنولوجيين وقانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني «إتقان»، كما أن إنشاء الجامعات التكنولوجية يعتبر تلبية لحاجة المجتمع لخريجيها وتحقيق للدستور المصري الذي تنص المادة 20 به على: «تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفني والتقني والتدريب المهني وتطويره، والتوسع في أنواعه كافة، وفقا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل».