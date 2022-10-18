اختبار تحريري للمتظلمين على المقابلات الشخصية في الجامعات التكنولوجية

حدد الدكتور عربي السيد كشك، رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، موقف الطلاب غير المقبولين في المقابلات الشخصية للالتحاق بالجامعات التكنولوجية وقدموا طلبات للتظلم، موضحًا أنه يتم تسجيل طلب تظلم لغير المقبولين من طلاب الثانوية الفنية «3-5» سنوات والمعاهد الفنية على الرابط الإلكتروني المخصص لذلك.

وأضاف «كشك» لـ«الوطن»، أن الرابط يشمل البيانات الخاصة بالطالب كالاسم ورقم الجلوس واختيار نظام الطالب سواء ثلاثة سنوات أو خمس سنوات والمعاهد الفنية، مؤكدًا أنه سيتم عقد اختبار تحريري للطلاب المُتظلمين يوم الخميس المقبل الموافق 20 أكتوبر 2022 في أساسيات الرياضيات واللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.

الاختبار يعقد في مقر كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة

وأوضح أن الاختبار يعقد في مقر كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، وسيتم قبول الطلاب الناجحين للالتحاق بقسم تكنولوجيا المعلومات بفرع الجامعة بمدينة السادات، لافتًا إلى أن المقابلات تسير بصورة منتظمة ووفق الضوابط المحددة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

قبول 944 طالب من الدبلومات الفنية

وأشار رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، إلى أن عدد الطلاب الذين قدموا على تظلمات المقابلات الشخصية 350 طالبًا حتى الآن، مؤكدًا أن عدد الطلاب المقبولين بالجامعة في العام الدراسي الجديد حتى الآن بلغوا 944 من الدبلومات الفنية و234 طالب من طلاب الثانوية العامة.

وأشار إلى أنه تم إعلان نتيجة طلاب الثانوية الفنية «3» سنوات المقبولين للالتحاق بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية للعام الجامعي 2022-2023 وتم إرسال أسماء الطلاب غير المقبولين بالكلية إلى مكتب التنسيق لإعادة توزيعهم وتحويلهم إلى الرغبة التالية لكليات الجامعات التكنولوجية وليسوا في احتياج للرفض على بطاقة ترشيحهم.