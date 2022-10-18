تبدأ بإزالة السموم.. رحلة الإقلاع عن التعاطي وإدمان المخدرات

تحدث الدكتور هشام جمعة أخصائي علم النفس وعلاج الإدمان في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بوزارة التضامن الاجتماعي، عن رحلة الإقلاع عن التعاطي وإدمان المخدرات، موضحًا: «أول مرحلة هي إزالة السموم وأعراض الانسحاب، حيث يكون هناك علاج لتنظيف الجسم من السموم وهذه المرحلة تمتد من 5 إلى 10 أيام وقد تمتد إلى أسبوعين».

التأهيل النفسي والاجتماعي يبدأ الشخص في معرفة طريق المرض

وأضاف أخصائي علم النفس وعلاج الإدمان في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بوزارة التضامن الاجتماعي، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم مصطفى كفافي وهدير أبوزيد: «بعدها ننتقل إلى المرحلة الثانية، وهي التأهيل النفسي والاجتماعي، حيث يبدأ الشخص في معرفة طريق المرض وحقيقة المخدرات وكيفية تجنب المخدرات عند الخروج من المستشفى».

البعض لديه فكرة مفادها أن تعاطي المخدرات لا يمكن الانتهاء منه

وتابع «جمعة»: «البعض لديه فكرة مفادها أن تعاطي المخدرات لا يمكن الانتهاء منه، ولكن ما حدث أننا لدينا أشخاص كثر تعافوا منها.. لازم نوضح حاجة للناس، علاج الإدمان مش هيقف، إحنا بنبدأ معاك من أول يوم وهنفضل معاك حتى الموت، وهتيجي تاخد جلساتك حتى نحميك من الانتكاسة».

الدولة المصرية ترعى هذا ملف الإدمان بشكل كبير

وأشار إلى أن الدولة المصرية ترعى هذا الملف بشكل كبير، لذلك أعلنت وزيرة التضامن عدة مشروعات للدعم الاقتصادي حتى تساعد الناس على دعم التعافي، حيث نؤهل المتعافين من خلال عدة مبادرات ومشروعات لكي يجيدوا التعايش والعمل، من خلال «بداية جديدة»، حيث يتم تدريبهم على الحرف المهنية الصغيرة ونعلمهم مهن حرفية وصناعات مختلفة والحصول على شهادة من جهة معتمدة بهذه المهنة ويتم التقديم بها في أي شركة أو مصنع.