وظائف خالية فى سوهاج خبرة وبدون للجنسين.. اعرف التفاصيل

أعلنت القوى العاملة في سوهاج عن عدد من الوظائف الخالية للشباب من الجنسين بالمحافظة خبرة وبدون للمؤهلات العليا، للعمل بإحدى المدارس الخاصة بمركز المنشأة.

التخصصات المطلوبة

وشملت التخصصات المطلوبة مديرين مراحل تعليمية، ووكلاء مراحل تعليمية من الذكور والإناث ويشترط الخبرة لتلك الوظيفة والتخصص علوم أو إنجليزى أو رياضيات، و رؤساء أقسام لجميع التخصصات التعليمية و يشترط لتلك الوظيفة وجود خبرة من الذكور والإناث.

شباب من الجنسين خبرة وبدون

كما أعلنت المدرسة عن حاجتها لتعيين تخصص علاقات عامة، ويشترط وجود خبرة بالمجال، إضافة إلى مدرسين لغة إنجليزية لجميع المراحل خبرة أو بدون خبرة للشباب من الجنسين و مدرسين مادة الرياضيات، ومدرسين مادة العلوم، وعربي وإنجليزى من الجنسين مع عدم اشتراط وجود خبرة ومدرسين لغة عربية لجميع المراحل، ومعلمات لرياض أطفال يشترط خريجات تربية طفولة، للإناث فقط، وسائقين درجة أولى وثانية بخبرة وبدون.

مميزات يوفرها العمل

وتوفر المدرسة مواصلات طوال العام مع وجود مكافأة سنوية، وسيحدد الراتب بالمقابلة الشخصية وفقا لسنوات الخبرة على أن يتم التقديم للعمل بعنوان المكتب الإداري للمدرسة بمدينة المنشأة بشارع صلاح سالم القبلي بجوار موقف العسيرات.