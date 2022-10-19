حظك اليوم برج الأسد الأربعاء 19-10-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الأسد يحب أن يحافظ على مظهره بحيث يكون في أكمل هيئة، ولديه هوس بالتسوق وشراء الملابس الجديدة، ويعرف عن مواليد هذا البرج اهتمامه بمتابعة الموضة والأناقة الشديدة الذي يلفت انتباه الجميع أينما تواجد.

وفيما يلي نستعرض حظك اليوم بالنسبة لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم الأربعاء الموافق 19 أكتوبر، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني

تنصحك خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، على الصعيد المهني والمالي لمولود برج الأسد، باستغلال هذا اليوم المميز بالنسبة لك، حيث أن القمر موجود اليوم في محور برجك وهذا سيدفعك اليوم للتقدم بكل الطاقة والإصرار على تحقيق المزيد من الإنجازات على الصعيد المهني، كما تستطيع أن تحقق الكثير من المكاسب المالية، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفي

ووفقا لتوقعات حظك اليوم لموليد برج الأسد على الصعيد العاطفي والاجتماعي، تؤكد عبير فؤاد خبيرة الفلك، وجود تناغم كبير بين كلا من القمر وعطارد، وهذا سيمنحك سحرا وإشراقة كبيرة طوال اليوم ويحسن علاقتك مع شريك حياتك والمحيطين بك على الصعيد الاجتماعي، كما تبدو اليوم متألقا بالبهجة والتفاؤل، وهذا سيكون له الأثر الجيد على كل من حولك.