حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 18-10-2022 عاطفيا ومهنيا

يبدأ مواليد برج الدلو من 20 يناير حتى 18 فبراير، ويتسم مواليد البرج بالشخصية المستقلة التي تمكنهم من فرض رأيهم على الغير بسهولة نتيجة قوة الشخصية، ويمتلك مولود برج الدلو القدرة على إدارة الأعمال التجارية بمنتهى النجاح بسبب قدرتهم على التخطيط بشكل جيد وحساب الأمور بالمميزات والعيوب.

مواصفات برج الدلو

وأبرز عيوب مولود برج الدلو المزاج المتقلب حيث أن مشاعرهم تحركهم بشكل كبير كما أنهم لا يستطيعوا توقع تصرفات الغير بشكل عام مما يجعل هناك صعوبة في التعامل مع الأشخاص من حولهم، كما أنه عنيد بشكل كبير فمن الصعب أن يغير رأيه مع الغير.

وتستعرض «الوطن» حظك اليوم لمواليد برج الدلو وفق خبيرة الفلك عبير فؤاد اليوم الثلاثاء كما يلي:

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني

تنصحك الأفلاك أن تنتبه لحقوقك ولا تغامر وعليك أن تتجنب القرارات المطلقة، فالعناد ليس في صالحك في الوقت الحالي وقد يتسبب لك في مشكلات عديدة وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الدلو.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفي

قاوم ما بداخلك من شكوك ومخاوف، وعليك أن تنتبه في ردود أفعالك كي لا تبتعد عمن تحب، وتحدث مشكلات عديدة مع أحبائك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الدلو، اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر الحالي.