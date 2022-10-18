«اكبسني» مشروع أخضر مبتكر لإنهاء أزمة القمامة بالضغط وإعادة التدوير

«اكبسني دورها ووفرها» أحد المشروعات الفائزة ضمن مبادرة المشروعات الخضراء الذكية بمحافظة القليوبية، المختارة طبقا لاشتراطات اللجنة المنظمة واللوائح المقررة لتحقيق التنمية، إذ يأتي المشروع ضمن فئة المشروعات الصغيرة بمبادرة «حياة كريمة»، التي أعلن مطلع الأسبوع الجاري، تزامنا مع استضافة مصر قمة المناخ في شرم الشيخ.

«اكبسني» لمساعدة جامعي القمامة

قال ماجد محمود الحلفاوي مدير موارد بشرية بإحدى الشركات الكبرى في محافظة القليوبية وصاحب المشروع الفائز، لـ«الوطن»، إن فكرة المشروع قائمة على حل أكبر مشكلة رئيسية تواجه جامعي القمامة والمخلفات بالمحافظة، وتتمثل في كيفية ضغط المخلفات لتخزينها وفرزها، حيث تعتمد الفكرة على توفير مكابس محمولة متنقلة، يمكنها الوصول إلي جميع الأماكن، وإيجاد طريقة مناسبة لجامعي المخلفات، لحفظ حقوقهم المادية.

تطبيق ذكي لإدارة مشروع «اكبسني»

أضاف ماجد ان مشروع «اكبسني» يقوم على تطبيق ذكي لتتبع دورة المخلفات من المنبع، مثل المصانع والمقالب العمومية والنباشين إلى أماكن إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية داخل نطاق محافظة القليوبية، مع تثبيت جهاز تتيع بالسيارة التي تحمل المكبس المحمول، بما يساهم في توفير الوقت، وزيادة دخل الفئات العاملة في مجال جمع المخلفات.

أهداف المشروع وطريقة تنفيذه

عن تنفيذ المشروع، أوضح ماجد، أنه سيتم استخدام شاحنة حمولة 6 أطنان، مزودة بمكبس محمول لضغط البلاستيك، من خلال تصميم مبتكر يتناسب مع حجم الشاحنة، مع تزويدها بألواح للطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء اللازمة، لحمل المكبس، وتركيب جهاز لتنقية العادم المنبعث من الشاحنة، وتحويله إللى أحبار يمكن إعادة استخدامها في أعمال الطباعة.

أشار إلى أن الميزة التنافسية للمشروع هي الحفاظ على النظافة العامة والصحة والبيئة، من خلال تقليل الانبعاثات الضارة، وتوفير ميزة التخلص الآمن من المخلفات، وفرزها وتوجيهها للقنوات المناسبة لإعادة تدويرها.

أضاف ماجد، أن المشروع له آثار اقتصادية وأجتماعية إيجابية، منها تقليل وقت نقل القمامة، وتسهيل عملية جمعها، وزيادة قدرة النباشين على إجراء أكثر من دورة عمل، والوصول إلى كل جامعي القمامة بالمحافظة، وتقليل الانبعاثات الضارة لمواجهة الاحتباس الحراري، وإنشاء قاعدة بيانات كبيرة تجمع كل الفئات العاملة في مجال جمع المخلفات وإعادة فرزها وتدويرها.