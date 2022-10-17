إعادة تدوير الخامات القديمة ضمن مبادرة «مراكزنا خضراء» بالقليوبية

واصلت مراكز الشباب بالقليوبية تنفيذ مبادرة «مراكزنا خضراء» التي دشنتها مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، في 100 مركز شباب، تزامنا مع استضافة مصر قمة المناخ بشرم الشيخ نوفمبر المقبل، حيث جرى تنفيذ المبادرة اليوم في مراكز شباب ميت العطار وإشراف دجوي وكفر فرسيس وكفر شبين وميت الدريج والمنشأة الصغرى والمنشأة الكبرى والشرفا وشلقان وبرشوم الكبرى.

إطلاق مبادرة مراكزنا خضراء بالقليوبية

وكانت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، قد أعلنت تدشين مبادرة «مراكزنا خضراء» في 100 مركز شباب بالمحافظة، لتزيين وتجميل وتشجير مراكز الشباب، وإعادة تدوير الخامات، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في الفترة من 15 إلى 27 أكتوبر الجاري، بالتزامن مع استضافة مصر لقمة المناخ cop27 بمدينة شرم الشيخ.

زراعة وتشجير محيط مراكز الشباب بالقليوبية

وأوضح بيان صادر عن المديرية أن المبادرة تشمل زراعة أشجار داخل وخارج مراكز الشباب وتقليم الأشجار الموجودة وتزيينها وإقامة حدائق وأحواض للنباتات والشتلات وزراعة الأشجار المثمرة وإقامة مظلات للحماية من الشمس والأمطار والتقلبات الجوية.

صور لتوثيق أعمال المبادرة

ووثقت مراكز الشباب المبادرة بصور قبل وأثناء وبعد التنفيذ، للوصول للشكل الجمالي المرجو منه الحصول على جو نقي مع دورة التنقية التي تقوم بها النباتات من خلال أخذ غاز ثاني أكسيد الكربون السام وبث غاز الأكسجين الصافي والذي يساعد على وجود جو صحي ومفيد للإنسان والبيئة، كما استغل مركز إشراف دجوى الخامات القديمة لإعادة تدويرها والحصول على مظهر جمالي رائع.