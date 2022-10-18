اتحاد الصناعات: الدولة تحتاج إلى مشروعات تستهدف التصدير

قال الدكتور محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن تقدم الدول يُقاس بالتقدم الصناعي، متابعًا أن الأزمات العالمية المتتالية تؤدي إلى هجرة الصناعات ومواطنيها، مشيرًا إلى أن هناك أسواق كبيرة للغاية بأفريقيا بحاجة إلى الكثير من المنتجات الصناعية.

إنشاء الصناعات التي تستهدف التصدير أولًا

وأضاف عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الأخبار»، عبر فضائية «DMC»، أنه لابد من إنشاء الصناعات التي تستهدف التصدير أولًا، لأن هذا ما نحتاجه في المرحلة المقبلة، مشيدًا بجهود القيادة السياسية بإقامة البنية التحتية وتطوير الطرق، علاوة على الدور الكبير الذي قام به كامل الوزير في تطوير الموانئ، وذلك حتى تصبح مصر منطقة لوجستية.

زيادة القيمة المضافة من خلال صناعات تعتمد على الغاز

ويرى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات أنه يمكن زيادة القيمة المضافة من خلال صناعات تعتمد على الغاز كمُدخل أساسي بها لتصديرها إلى دول أوروبا، لأن غلق أنبوب الغاز عن أوروبا سيؤثر سلبيًا على الصناعات وستحتاج إلى كل هذه الصناعات التحويلية، وبذلك سيتحقق ضعف المبلغ المأمول الذي أشار إليه رئيس الوزراء والرئيس عبد الفتاح السيسي وهو 100 مليار دولار.

حل الأزمات الناشئة عن ظروف خارجة عن إرادتنا

وتابع عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن اتحاد الصناعات يضم 19 غرفة نوعية لكل الصناعات، مشيرًا إلى أنه يتم حل الأزمات الناشئة عن ظروف خارجة عن إرادتنا داخل تلك الغرف، لكن عندما يأتي المؤتمر الاقتصادي لابد أن يتحول إلى احتفالية نتحدث فيها عن إنجازات الدولة.