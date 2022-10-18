برنامج تدريبي على الإنعاش القلبي الرئوي والإسعافات الأولية في «حميات بنها»

نظمت مديرية الصحة بالقليوبية البرنامج التدريبي على الإنعاش القلبي الرئوي الأساسي والإسعافات الأولية بمستشفى حميات بنها، وقام بالتدريب الدكتور وليد عادل إبراهيم، المدرب المعتمد من جمعية القلب الأمريكية AHA.

رفع كفاءة الفرق الطبية بالقليوبية

وأشار الدكتور خالد الخطيب، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إلى أن التدريب يهدف إلى رفع كفاءة وتنمية مهارات العاملين من الفرق الطبية والفرق الطبية المساعدة على أساسيات الإنعاش القلبي الرئوي.

استخدام أحدث طرق للتدريب

وأضاف «الخطيب»، أن التدريب استخدم أحدث الطرق والوسائل لرفع كفاءة وتنمية مهارات مقدمي الخدمة الصحية بمستشفى حميات بنها، وإكسابهم المهارات العلمية اللازمة وإطلاعهم على التقنيات الحديثة في هذا المجال لكيفية معالجة الحالات الطارئة من المصابين بأمراض القلب الفجائية خلال الدقائق الأولى، إضافة إلى التدريب العملي واستخدام نماذج وأجهزة طبية للمحاكاة الطبيعية لطرق إنعاش القلب والصدر والتدخل المطلوب لإنقاذ الحالات الطارئة.

تم التدريب بتنسيق الدكتورة حنان عبد المنعم، مدير إدارة التدريب بالمديرية، وإشراف الدكتور محمد الحسيني، مدير مستشفى حميات بنها، والدكتور عبدالحميد عمرو، المدير الفني لمركز التدريب ونائب مدير المستشفى لشؤون الزمالة، والدكتورة دعاء مصطفى، منسق التدريب بالمستشفى.