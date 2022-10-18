سياسي تونسي: «القاهرة الإخبارية» قناة إقليمية تبث من دولة ذات ثقل دولي

قال السياسي التونسي عثمان جريو، إن قناة القاهرة الإخبارية ستغير معادلة الإعلام العربي خلال فترة قصيرة، وهذا لأن القناة من الواضح في الإعلان الترويجي لها أنه تم التخطيط لظهورها بكل احترافية وشمول والتركيز على تفاصيل تهم المواطن العربي.

وأضاف «جريو» في تصريحات لـ«الوطن»: «لسنوات طويلة شاهدنا مشاحنات وتطاول من الضيوف على الشاشات، بالإضافة إلى كم المعلومات المغلوطة والموجهة بشكل جعل المواطن العربي لا يعتمد على معلوماته السياسية والاقتصادية من خلال القنوات العربية بل لجأ إلى قنوات أو شبكات أجنبية تبث باللغة العربية، اعتقد أن المواطن العربي سيجد ضالته في قناة القاهرة الإخبارية التي ستبث من قلب العاصمة المصرية لكل الأوطان في المنطقة».

مصر هي الدولة العربية ذات التأثير الإقليمي والدولي

وتابع: «دعنا نتحدث أكثر عن قناة إقليمية عربية تبث من دولة ذات ثقل دولي وهي مصر، فمصر هي الدولة العربية ذات التأثير الإقليمي والدولي، وعندما عرف العالم الإعلام العربي عرفه عن طريق مصر، بالإضافة إلى أن الإمكانيات بدون كوادر يخرج منها منتج سيء لكن على العكس فقناة القاهرة الإخبارية تمتلك الإمكانيات التي تستطيع توظيف الكوادر في مكانها الصحيح، ما يجعل هناك تكامل في المحتوى المقدم للمشاهد عبر وجبة دسمة من الأخبار والتحليل الصحيح والصورة الجيدة».

وأشار السياسي التونسي، إلى أن مصر تمتلك القدرة على إدارة هذه القناة التي ولدت كبيرة فالأحداث العربية والعالمية ستكون حافزا قويا للعاملين في القناة والقائمين عليها حتى يخرجوا أفضل ما عندهم بهم يحملون على عاتقهم مسؤولية كبيرة تجاه وطنهم وتجاه المنطقة العربية بأسرها.