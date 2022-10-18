محافظ قنا يتفقد اصطفاف المعدات الخاصة بمجابهة الأزمات والكوارث

تفقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اليوم الثلاثاء، اصطفاف المعدات الخاصة بمجابهة الأزمات والكوارث، وذلك في إطار محاكاة عملية لمواجهة ظروف الطقس السيئ المحتملة، والذي تم تنظيمه بمنطقة كيلو 6، للتأكد من جاهزية المعدات والأطقم الفنية المختصة بإدارة الأزمة، بالإضافة إلى الوقوف على حجم الاحتياجات المطلوب توفيرها وتحديد أوجه الدعم اللازم.

محافظ قنا يتفقد اصطفاف المعدات

وتابع محافظ قنا عرض اصطفاف المركبات والمعدات والسيارات بإجمالي 42 مُعدة تنوعت بين «لودر - بلدوزر - جريدر حفار - سيارة كسح - فنطاس – قلاب - سيارة سلم - باطحة - سيارة بيك أب - عربة مياه - نافوري وسط - نافوري مدمج - عربة كسح كبير - باك لودر - لودر - قلاب - سيارة إطفاء - سيارة إنقاذ بري - سيارة إسعاف»، موضحا أنه شارك في الاصطفاف كل من معدات الوحدة المحلية لمدينة قنا وشركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديرية الري والموارد المائية ومديرية الطرق والنقل وإدارة الحماية المدنية ومرفق الإسعاف.

التعامل السريع مع الكوارث

وأضاف «الداودي»، أنه بمجرد وصول احتمالية إنذار بتعرض المحافظة لموجة طقس سيئ، يتم على الفور رفع درجة الاستعداد القصوى بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وعلى مستوى المراكز والمديريات وكافة الأجهزة التنفيذية المعنية بالحدث، وتحرك معدات التدخل السريع بالقرب من الأماكن والطرق المعرضة للخطر، ورفع درجة الاستعداد بالمستشفيات ودفع أطقم الخدمات الطبية لعالج المتضررين، ووضع الخطط والسيناريوهات المعدة موضع التنفيذ، والدفع بمجموعات مدربة في حالة طلبها لمنطقة الأزمة، مثل جمعية الهلال الأحمر ومؤسسة مصر الخير، وتجهيز أماكن الإيواء بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، ونقل المتضررين إليها.

نموذج محاكاة لانجراف سيارة في مخر السيول

وعقب ذلك، شهد «الداودي» والوفد المرافق له، نموذج محاكاة عملية لانجراف سيارة ملاكي بمخر سيل المعنا نتيجة لتدافع مياه السيول، ومراحل انتشال السيارة وإنقاذ الركاب ونقل المصابين إلى المستشفيات، مؤكدا أهمية استعداد جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بعناصرها البشرية والمادية وصقل مهاراتهم وتدريبهم على كيفية مواجهة الأزمات والكوارث من خلال الاستخدام الأمثل للإمكانيات والوسائل المتاحة بالمحافظة.