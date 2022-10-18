السجن المشدد 5 سنوات للمتهم بقتل جاره وإصابة والدته في سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء، بمعاقبة شخص بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامه بقتل مواطن والشروع في قتل والدته، بدائرة مركز سوهاج.

صدر الحكم في محكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار محمد عزت مناع، وعضوية المستشار محمد عزت مناع، وعضوية المستشارين محمد زين على، وإبراهيم مرتضى، بأمانة سر عبدالمنصف إبراهيم.

أحداث الواقعة ترجع إلى مايو الماضي

وتعود أحداث الواقعة إلى شهر مايو من العام الجاري 2022، بدائرة مركز سوهاج، عندما وجهت النيابة للمدعو «ح . ص»، تهمة قتل المجني عليه «ع . ع»، مع سبق الإصرار والشروع في قتل والدته المجنى عليها «س . أ»، بأن توجه المتهم إلى منزلهما وانهال عليهما بالضرب بسلاح أبيض «خنجر».

وأسفرت الجريمة عن مقتل المجني عليه الأول، وإصابة والدته وذلك لخلافات الجيرة بينهما، وقد تم إحالة القضية إلى محكمة جنايات سوهاج التي أصدرت حكمها المتقدم.