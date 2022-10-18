محافظ الجيزة يشهد احتفالات «التعليم» بالذكرى الـ49 لنصر أكتوبر المجيد

شهد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، احتفالات مديرية التربية والتعليم بالذكرى الـ49 لنصر أكتوبر المجيدة، خلال فعاليات تم تنظيمها بمدرسة السعيدية الثانوية بجنوب الجيزة.

وأكد محافظ الجيزة، اعتزاز وفخر المصريين جميعا بأبطال أكتوبر، والتي ستظل محفورة في تاريخ مصر، داعيا الله أن يحفظ مصر وأبناءها، ويديم على وطننا الغالي الرفعة والاستقرار والأمن والأمان تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

تكريم أسر الشهداء

وكرّم محافظ الجيزة خلال الاحتفالية، عدداً من اسر الشهداء، مؤكدا حرص مؤسسات الدولة على تقديم سبل الدعم والرعاية اللازمة لذوي الشهداء، كأقل تقدير يمكن تقديمه لأبطال مصر.

عروض الطلاب الغنائية

وتضمنت الاحتفالية مجموعة من الفقرات والعروض التي قدمها طلاب مدارس المحافظة، حيث أشاد محافظ الجيزة بالعروض الفنية التي قدّمها الطلاب، والتي عكست وعيهم بالأحداث التاريخية منها والمعاصرة، وربطهم المميز بين الماضي والحاضر والذي ظهر واضحا فيما قدموه.

واختتمت الفعاليات بعروض فنية تم خلالها تقديم مجموعة متميزة من الأغاني الوطنية الخالدة في كورال ضخم، ضمّ عدد كبير من الطلاب من مختلف الأعمار والفئات التعليمية، بمصاحبة فرقة موسيقية وعازفين من الطلاب ومعلمات التربية الموسيقية.

حضر الاحتفالية الدكتورة هند عبدالحليم، نائب المحافظ، شرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم، وعبدالناصر سعد الله، رئيس هيئة الأبنية التعليمية، والمستشار بدوي علام، رئيس مجلس الأمناء.