محافظ الجيزة يشاهد فيديو من إنتاج تلميذ عن إنجازات الرئيس: نموذج مشرف

شاهد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مقطع فيديو من إنتاج التلميذ عبدالله شعبان في الصف السادس الابتدائي بمدرسة «المدينة الجامعية» بالدقي، يتحدث عن إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي في مختلف المجالات كالملف الأمني والصحة والتعليم والبناء والإسكان والقضاء على ملف العشوائيات والنقل والطرق والكباري. وقال محافظ الجيزة إنَّه سيتمّ تكريم الطالب، واصفًا إياه بـ«نموذج مشرف».

الدولة وفرت منظومة تعليم تعتمد على الابتكار والإبداع

واستمع محافظ الجيزة، خلال جولته التفقدية للمدارس، في أول يوم بالعام الدراسي الجديد، إلى شرح التمليذ عن جهود الدولة المصرية في الملف الأمني والملف التعليمي، إذ وفرت الدولة منظومة تعليم تعتمد على الابتكار والإبداع الأمر الذي أسهم في تحسين جودة التعليم في مصر.

وشرح التلميذ جهود الدولة في ملف الصحة خاصة التعامل بقوة مع قوائم الانتظار وإطلاق العديد من المبادرات الرئاسية الصحية، فضلاً عن التعامل مع فيروس كورونا.

جهود مصر في القضاء على العشوائيات وتوفير بيئات سكنية آدمية

وفي ملف الإسكان، سلط التلميذ الضوء على جهود مصر في القضاء على العشوائيات وتوفير بيئات سكنية آدمية في العديد من المناطق، أيضًا شرح جهود مصر في مبادرة «حياة كريمة»، فضلًا عن جهود الدولة في الإصلاح الاقتصادي، الذي لاقى إشادات دولية.

بدوره، قال أشرف سلومة، مدير مديرية الجيزة التعليمية، أنَّه سيتمّ إعداد أسطوانة من الفيديو لتوزيعه على جميع المدارس إلى جانب تكريم الطالب.