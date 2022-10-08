محافظ الجيزة: بدء أعمال تطوير ورصف عدة شوارع بالوراق والبدرشين

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على المتابعة الدورية لجهود الأحياء والمراكز والمدن والمديريات في تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، وذلك لضمان الالتزام بالجدول الزمني المحدد لها وتحقيق الاستفادة للمواطنين من المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها.

تبليط ورصف الشوارع

وتابع محافظ الجيزة جهود حي الوراق في تمهيد وتعديل المناسيب لشارع خط الغاز تمهيدا لرصفه والبدء في تبليط الشوارع المتفرعة منه المؤدية لشارع الغاز ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022-2023، بالإضافة إلى البدء في قشط طبقة الأسفلت المتهالكة بمنطقة الإسكان ومتفرعاته وشارع المسابك تمهيدا لرصفه.

واطلع محافظ الجيزة على نسب تنفيذ أعمال إزالة البروز والتعديات لتوسعة شارع المنتزه بمركز ومدينة البدرشين استعدادا للرصف، استكمالا لأعمال التطوير الشامل التي شهدها عددا من المحاور المرورية بالمركز، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من أعمال رصف الطبقة السطحية بطريق عمرو بن العاص بمركز ومدينة البدرشين، ضمن خطة التطوير التي شملها الطريق.

الالتزام بالمواصفات المحددة

وشدد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة متابعة الشركات المنفذة للأعمال بصفة دورية، مع مراعاة الالتزام بالمواصفات المحددة للأعمال، لضمان عوامل الاستدامة والحفاظ على ما تم ضخه من اعتمادات مالية في تلك المشروعات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.